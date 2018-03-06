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شراكة إيرانية-هندية-روسية لتطوير حقل سوسنكرد النفطي

شراكة إيرانية-هندية-روسية لتطوير حقل سوسنكرد النفطي
الثلاثاء ٠٦ مارس ٢٠١٨ - ٠٩:٠٤ بتوقيت غرينتش

تم الوقيع على مذكرة تعاون لتطوير حقل سوسنكرد النفطي الإيراني بين شركة "إيدرو أويل" ممثلاً عن منظمة تطوير وتحديث الصناعات الإيرانية "إيدرو" وشركة (ONGC VIDISH) الهندية.

العالم ـ إیران

و قال "نصرالله زارعي" مديرعام شركة "إيرانيان" لتطويرالنفط والغاز (إيدرو أويل) بعد الانتهاء من مراسم التوقيع على مذكرة التعاون المشترك لتطوير حقل سوسنكرد النفطي (جنوب غرب): نظراً لتوقيع مذكرة مماثلة مع شركة "زاروبج نفط" الروسية فإن الهدف من التوقيع مع الشركة الهندية هو الوصول لتأسيس ائتلاف تجاري بين الأطراف الثلاث.

وفيما يتعلق بمراحل التطوير أضاف "زارعي" أن جمع المعلومات والدراسات التقنية سيتتم بواسطة خبراء شركة (إيدرو أويل) وستكون شركة «هات اينجينرينك» (HOT ENG) النمساوية مستشاراً لتنظيم مشروع التطوير(MDP).

وأضاف: تقرر تشكيل فريق مشترك من شركة (إيدرو أويل) وشركة (ONGC VIDISH) الهندية لجمع المعلومات والدراسات التقنية، وفي حال الوصول إلى صيغة نهائية سيتم توقيع العقد مع الشركة الوطنية الإيرانية للنفط والغاز لتطوير حقل سوسنكرد النفطي.

ويقع حقل سوسنكرد النفطي على بعد 45 كيلومترا عن مدينة أهواز وهو من الحقول المكتشفة حديثا ويقدر ان يكون الإنتاج منه بحوالي 30 ألف برميل يوميا.

وتشير التقديرات الأولية إلى استثمار 900 مليون دولار لتطوير حقل سوسنكرد النفطي.

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