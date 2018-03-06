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أسرة تتبنى 9 أطفال مرة واحدة لسبب غير متوقع !!

أسرة تتبنى 9 أطفال مرة واحدة لسبب غير متوقع !!
الثلاثاء ٠٦ مارس ٢٠١٨ - ١٠:٠٤ بتوقيت غرينتش

قرّرت عائلة أمريكية مكونة من زوجين، غير قادرين على الإنجاب، أن يتبنيا 9 أطفال مرة واحدة، لضمان عدم تفريقهم بعد أن لاحظت العائلة الأمريكية قوة العلاقة التي تربط الأطفال في مركز رعاية أمريكي.

العالم - منوعات 

وكان جاكوب سميث وزوجته بيجي يخططان لتبني طفل واحد، حيثُ قرّر الزوجان زيارة مركز رعاية الأطفال في ولاية فلوريدا الأمريكية بعد أن شاهدا صورًا للأطفال على مواقع التواصل الاجتماعي، الأمر الذي غير خطة الزوجين.

واختار الزوجان تبني 4 أطفال من المركز، وذلك بعد أن شجعتهم والدة الزوج على فكرة التبني، في حين قرّر والدا الزوج تبني 5 أطفال آخرين، ليصل مجموع الأطفال الذين تم تبنيهم 9 أطفال.

وقال جاكوب سميث: “اقترحت والدتي أن أتبنى 4 أطفال صغار، فيما تقوم هي ووالدي بتبني 5 آخرين بعدما لاحظنا أن هناك رابطًا قويًا بين الأطفال، وأردنا تربيتهم جميعًا حتى لا يتفرقوا عن بعض”.

وأضاف: “إنه حقًا لأمر غريب أن يحدث كل ذلك من خلال مواقع التواصل، لم يكن لدينا أطفال والآن لدينا 9 منهم، قالوا إننا مجانين وقلنا لم لا؟ فنحن الآن لدينا عائلة”.

وأوضح جاكوب سميث، وفقًا لصحيفة “ميرور” البريطانية، أنه رأى إعلانًا بأحد مواقع التواصل الاجتماعي يفيد بوجود 8 أطفال للتبني، لنتلقى بعدها إشعارًا يفيد بأن الأطفال زادوا واحدًا أخر ولد حديثًا، ليصبحوا 9 أطفال.

من جهتها قالت لورين والدة جاكوب والتي تقيم بجوار ابنها، إنها قامت بتربية 15 طفلًا في الماضي، وقدمت الرعاية والمساعدة لأكثر من 100 طفل آخرين.

وأشارت إلى أن طفلة من الأطفال التسعة، أرسلت رسالة لها بعد قرار التبني قائلة: “شكرًا لك ولأسرتك على استضافتنا في بيتك، كنا سنتفرق لكنكم أنقذتمونا”.

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