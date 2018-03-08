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مصر توقع اتفاقية إنشاء "مزرعة رياح" بتكلفة 400 مليون دولار

مصر توقع اتفاقية إنشاء
الثلاثاء ٠٦ مارس ٢٠١٨ - ٠٢:١٧ بتوقيت غرينتش

أعلنت الحكومة المصرية، اليوم الثلاثاء، توقيع اتفاقية مع تحالف شركات لإنشاء "مزرعة رياح" بمنطقة جبل الزيت بخليج السويس (شمال شرق)، بكلفة 400 مليون دولار.

العالم-مصر

ووفق بيان صادر عن مجلس الوزراء المصري اليوم، جرى توقيع الاتفاقية بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء (حكومية)، وتحالف يضم شركات (تويوتا تسوشو اليابانية، وإنجي الفرنسية، وأوراسكوم المصرية).

وتجري إقامة المحطة بنظام "BOO" (بناء - تملك - تشغيل) لتوليد الطاقة الكهربائية من الرياح، تصل قدرتها إلى 250 ميغاوات، وهو ما يمثل ثلث ما يتم إنتاجه من طاقة الرياح في مصر حاليا، حسب البيان.

ومن المقرر دخول إنتاج المحطة على الشبكة بشكل تجريبي، بحلول منتصف 2019، على أن يتم دخولها بشكل كامل بنهاية العام نفسه.

وتهدف مصر إلى الوصول بالناتج من الطاقة المتجددة إلى 20 بالمائة من إجمالي إنتاج الطاقة الكهربائية بحلول 2022، على أن تتزايد النسبة إلى 42 بالمائة بحلول 2035.

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