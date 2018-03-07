امريكا: المقاتلون الاكراد غادروا مواقعهم الى عفرين

العالم-مراسلون

وقال المتحدث باسمِ وزارة الدفاع الأميركية " روب مانينغ" إنّ انتقال عدد من القوات الكردية الى عفرين تَسبب بوقفة عملانية في المعارك ضد جماعة داعش.

واكد مصدر في البنتاغون" أنّ مغادرة المقاتلين الأكراد لم تؤد الى استعادة الإرهابيين أيا من الأراضي التي خسِروها في سوريا، وقال إنّ قوات سوريا الديمقراطية تواصل دحر داعش في وادي الفرات الأوسط".

وتقوم تركيا بالتعاون مع فصائل الجيش الحر السوري بمهاجمة مواقع القوات الكردية التابعة لحزب العمال الديمقراطي في عفرين التي تعتبره تركيا منظمة ارهابية وادت هذه الهجمات الى تهجير الالاف من المدنيين والاطفال وقتل المئات وجرح اخرين