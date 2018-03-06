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كشف أقدم "رسالة في قنينة" عمرها 132 عاما!!

كشف أقدم
الثلاثاء ٠٦ مارس ٢٠١٨ - ٠٤:١٧ بتوقيت غرينتش

عثر شخصان في أستراليا، على أقدم قنينة حاملة لرسالة في العالم، وفكرا في البداية أن يتخذاها بمثابة ديكور فقط، قبل أن يكتشفا قيمتها التاريخية.

العالم - منوعات 

وبحسب ما نقلت صحيفة "غارديان" البريطانية، فإن تونيا إيلمان، عثرت على القنينة التي يصل عمرها إلى 132 عاما، على الرمال، في جزيرة ويدج، غربي أستراليا، في يناير الماضي.

وقال كيم إيلمان، إن زوجته رجحت في البداية أن تكون القنينة مجرد قمامة جرى إلقاؤها في المكان، لكنها قررت في نهاية المطاف أن تضعها في مكتبة البيت.

وعثر الزوجان على ورقة ملفوفة داخل القنينة، اكتشفا أنها مكتوبة باللغة الألمانية ويعود تاريخها إلى الثاني عشر من يونيو 1886، وأكد متحف أستراليا الغربي صحة الوثيقة.

وجرى إلقاء القنينة في البحر من على متن السفينة الألمانية "باولا" سنة 1886، أثناء عبورها المحيط الهندي، وكان إلقاء القنينات أمرا مألوفا، وقتئذ، لأجل مساعدة حركة الملاحة على تحديد تيارات المحيطات.

وأصبحت القنينة التي اكتشفت صدفة الأقدم في العالم، حاليا، ذلك أن أقدم قنينة حتى وقت قريب لم يكن عمرها يتجاوز 108 سنوات.

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