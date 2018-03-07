البرلمان يقر مشروع ميزانية العام الايراني القادم بصورة نهائية

العالم - ايران

وتمت المصادقة النهائية على مشروع ميزانية العام القادم في مجلس الشورى الاسلامي، خلال اجتماع الفترة المسائية اليوم، بـ150 صوتا مؤيدا، و12 صوتا معارضا و7 ممتنعين من مجموع 195 نائبا حضروا جلسة التصويت.

ويبلغ حجم ميزانية العام الايراني القادم 12235 تريليونا و523 مليارا و740 مليون ريال اي ما يعادل قرابة 330 مليار دولار (السعر الرسمي للدولار يعادل نحو 37000 ريال).

ومن هذا الحجم للميزانية العامة، يبلغ حجم ميزانية الانفاق الحكومي، 4442 تريليون و604 مليارات و668 مليون ريال اي ما يعادل قرابة 120 مليار دولار، وميزانية الشركات الحكومية والمصارف والمؤسسات الربحية التابعة للحكومة 8391 تريليون و247 مليار و284 مليون ريال اي ما يعادل قرابة 226 مليار دولار.

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