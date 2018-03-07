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ارسال الصندوق الاسود للطائرة الايرانية المنكوبة الى فرنسا

ارسال الصندوق الاسود للطائرة الايرانية المنكوبة الى فرنسا
الثلاثاء ٠٦ مارس ٢٠١٨ - ٠٦:٠٠ بتوقيت غرينتش

اعلن مدير دائرة العلاقات العامة في منظمة الطيران المدني الايرانية رضا جعفرزاده ان الصندوق الاسود لطائرة الركاب الايرانية التي تحطمت في محافظة اصفهان وسط البلاد سيتم نقله الى فرنسا.

العالم - ايران

واضاف جعفرزاده في تصريح له اليوم الثلاثاء انه سيتم ارسال الصندوق الاسود الى فرنسا على وجه السرعة بسبب مراعاة بعض الجوانب الفنية والتخصصية.

وصرح ان قراءة الصندوق ستجري بحضور ممثلين عن ايران وفرنسا مضيفا ان كافة مراحل قراءة الصندوق الاسود ستجري تحت اشراف المدير العام لدائرة دراسة الكوارث الجوية في منظمة الطيران المدني الايرانية ورئيس لجنة هذه الكارثة.

يشار الى ان الطائرة الايرانية المنكوبة من طراز 'اي.تي.آر' صنعت من قبل شركة فرنسية – ايطالية.

يذكر ان طائرة 'أي تي آر 72' كانت تقل 66 شخصا (60 راكبا و 6 افراد الطاقم) في رحلة لها من طهران الى مدينة ياسوج مركز محافظة كهكيلوية وبوير احمد قد اختفت في 18 فبراير - شباط الماضي عن صفحة الرادار بعد 55 دقيقة من اقلاعها حيث سقطت في منطقة بادنا الجبلية الشاهقة الواقعة في الحدود الادارية بين محافظتي اصفهان (وسط) وكهكيلوية وبوير احمد (جنوب غرب) وقتل جميع ركابها ال 66.

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