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نوبخت : قلنا للفرنسيين لا تتدخلوا في منطقة لا تعنيكم

نوبخت : قلنا للفرنسيين لا تتدخلوا في منطقة لا تعنيكم
الثلاثاء ٠٦ مارس ٢٠١٨ - ٠٦:٥٨ بتوقيت غرينتش

أكد المتحدث باسم الحكومة الايرانية محمد باقر نوبخت باننا قلنا للفرنسيين وآخرين "لا تتدخلوا في منطقة لا تعنيكم".

العالم - ايران 

وفي مؤتمره الصحفي الاسبوعي اليوم الثلاثاء قال نوبخت، لقد قلنا للفرنسيين وآخرين؛ لا تتدخلوا في شؤون منطقة لا تعنيكم.

وحول المطالب الاميركية بشان الاتفاق النووي قال، لقد رددنا على اميركا مرارا بان الاتفاق النووي ينفذ بنصه الراهن. الاوروبيون مواكبون لنا في هذا المجال الا ان المسالة الاخرى هي انه من المحتمل ان يكون للاوروبيين كلام بهذا الصدد. لقد قلنا مرارا على مختلف المستويات، من اعلى مسؤول في النظام وهو قائد الثورة الى رئيس الجمهورية باننا نبذل جهودنا لتقوية قدراتنا الدفاعية باي قدر يستلزم الامر وليس ذلك مرتبطا بموافقة او عدم موافقة "اسرائيل" او المسؤولين الاوروبيين.

وتساءل قائلا، هل ان اميركا تاخذ الاذن من الاخرين حول تسليحها ؟ ليس مهما بالنسبة لنا ما يتوقعونه هم (منّا). لقد قلنا للفرنسيين لا تتدخلوا في منطقة لا تعنيكم.

واكد نوبخت بان ايران تواصل اهدافها السلمية في المجال النووي باي قدر كان واضاف، لو ارتكب ترامب هذا الخطا الكبير (الخروج من الاتفاق النووي) فان الجمهورية الاسلامية الايرانية ستصل الى نسبة تخصيب 20 بالمائة في فترة قصيرة، وسنقوم بالتخصيب باي مقدار كان وليس بامكان اي عين مراقبة ذلك.

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