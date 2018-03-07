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الاستخبارات الاميركية تعلن "نهاية المعارضة السورية"

الاستخبارات الاميركية تعلن
الأربعاء ٠٧ مارس ٢٠١٨ - ٠٩:١٣ بتوقيت غرينتش

قال مدير الاستخبارات الوطنية الأميركية، دان كوتس، إن المعارضة السورية المسلحة فقدت إمكانياتها خلال السنوات السبع من الصراع المسلح، وإنها الآن غير قادرة على الإطاحة بالرئيس السوري.

العالم - سوريا 

وجاء ذلك في تقرير أعده كوتس ونشرته لجنة مجلس الشيوخ لشؤون القوات المسلحة الأمريكية على موقعها الإلكتروني، قال فيه إن “الصراع قلب التوازن لصالح الحكومة السورية "

وأضاف أن المعارضة السورية المسلحة الناشطة في البلاد مدة 7 سنوات، لم تعد على الأرجح قادرة على الإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، أو التغلب على القوات العسكرية المتفوقة عددا وعتادا”.

وقال كوتس، إنه بالرغم من ذلك، فإن الرئيس السوري، لن يذهب على الأغلب، إلى مفاوضات، في حال كانت ستؤدي إلى إضعاف سلطته في البلاد.

وقال إن “الأسد قد يشارك في مفاوضات السلام ، لكنه من غير المرجح أن يتخلى عن السلطة أو يقدم تنازلات مهمة للمعارضة”.

بالإضافة إلى ذلك ، أشار كوتس، إلى أن مقاتلي جماعة “داعش” سيواصلون هجماتهم طوال عام 2018، على الرغم من الخسائر الفادحة التي لحقت بهم في البلاد.

المصدر: إنترفاكس

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