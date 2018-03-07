البث المباشر
مراسل العالم : مصدر في قيادة شرطة دمشق: إصابات بين المدنيين جراء سقوط 3 قذائف صاروخية على حديقة القشلة في منطقة باب توما بدمشق القديمة
مراسل العالم : سقوط عدة قذائف صاروخية على حي القصاع ومحيط ساحة العباسيين بمدينة دمشق ومدينة جرمانا في ريف دمشق، مصدرها المجموعات المسلحة
مكتب رئيسة وزراءبريطانيا:ماي تتفق مع ولي عهد السعودية على أن الحل السياسي السبيل الوحيد لإنهاء الصراع والمعاناة باليمن
مراسل العالم :الجيش السوري يتابع عملياته في الغوطة الشرقية لدمشق ويصل الى منتصف بلدة بيت سوى بعد مواجهات مع المجموعات الارهابية المنتشرة في المنطقة، وسط حالة من التخبط في صفوف المسلحين وفرارهم من البلدة امام تقدم قوات الجيش.
مجلس الأمن الدولي يعبر عن القلق بشأن الوضع الإنساني في سوريا ويدعو لتطبيق قراره بوقف إطلاق النار
"المرصد السوري" المعارض يؤكد أن الجيش السوري استعاد السيطرة على أكثر من نصف مساحة الغوطة الشرقية
مراسلة العالم: تظاهرة احتجاجية امام مقر رئاسة الحكومة البريطانية ضد زيارة ولي العهد السعودي
مراسلة العالم: المتظاهرون يرددون هتافات تندد بزيارة بن سلمان الى بريطانيا
مراسلة العالم: بدء تظاهرة احتجاجية امام مقر رئاسة الحكومة البريطانية ضد زيارة ولي العهد السعودي
مراسلة العالم: الجيش السوري يسيطر بالكامل على بيت سوى في غوطة دمشق الشرقية

اردوغان يبحث مع بوتين امكانية اخراج ارهابيي النصرة من الغوطة

اردوغان يبحث مع بوتين امكانية اخراج ارهابيي النصرة من الغوطة
الأربعاء ٠٧ مارس ٢٠١٨ - ٠٢:٠٩ بتوقيت غرينتش

أكدت الرئاسة التركية أن الرئيس رجب طيب أردوغان بحث مع نظيره الروسي إمكانية إخراج إرهابيي جبهة النصرة من الغوطة الشرقية، في إطار مساعي أنقرة لتثبيت الهدنة في تلك المنطقة.

العالم - اوروبا

وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن خلال مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، إن المكالمة الهاتفية التي أجراها أردوغان مع بوتين أمس لبحث تفاصيل الأوضاع في الغوطة والإجراءات اللازمة للتوصل إلى وقف فعلي لإطلاق النار، تطرقت أيضا إلى "إمكانية إخراج إرهابيي جبهة النصرة من الغوطة وفتح ممرات إنسانية".

واضاف قالن أن أنقرة تعمل على تمديد هدنة الـ5 ساعات الإنسانية، التي يعلنها الجانب الروسي يوميا لتأمين خروج الراغبين في مغادرة الغوطة، لتصبح هدنة الـ24 ساعة.

واكد قالن أن المكالمة مع بوتين جاءت في سياق مساعي أردوغان لحشد كل إمكانيات تركيا الإغاثية والدبلوماسية من أجل تحقيق نتائج ملموسة، وفي هذا الإطار أيضا كان الحديث الهاتفي مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وسيجري مع الرئيس الإيراني حسن روحاني.

 وتتعرّض الغوطة الشرقية، آخر معقل كبير للجماعات الارابية قرب دمشق، لعملية عسكرية واسعة النطاق يسعى الجيش السوري وحلفاؤه من خلالها استعادة المنطقة من قبضة الارهابيين.

103

روابط ذات صلة

الجيش السوري سيفاجئ اردوغان بدخوله هذه المنطقة الهامة!

بعد غوطة دمشق... هذه هي وجهة الجيش السوري القادمة !

موسكو للمسلحين: سنقضي عليكم جميعاً بالغوطة والا فغادروا!

بالفيديو... تطور هام وحاسم قد ينهي معركة الغوطة خلال أيام !

عقيد سوري یزف خبرا سارا الى سكان الغوطة الشرقية!

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

روسيا تجدد دعوتها للمجموعات المسلحة بالغوطة للقیام بهذا الامر!

نتائج جولة المباحثات الرسميةبين العبادي ونائب الرئيس الايراني

قواعد المرور لاتراعى في هذا الطريق الخطير!

بالفيديو.. حريق في أحد مستودعات الجيش الإيراني جنوب غربي إيران

زاخاروفا تدلي بتصريحات هامة عن العملية في الغوطة الشرقية!

كثافة الثلوج تتسبب بإلغاء مئات الرحلات في نيويورك

بالصورة... قرار مثير للجدل حول الخدمة العسكرية في سوريا !

استشهاد مصور قناة العالم "يزن كحيل" في ريف حلب الجنوبي

الناتو يجري مناورات عسكرية ضخمة قرب الحدود الروسية

الداخلية العراقية ترفض قرار مصادرة أملاك قائد شرطة سابق

هذه بعض الحقائق الرائعة حول دموع البشر

مقتل 19 مدنيا في غارات تركية على عفرين

مفوضية اللاجئين تعلن إجلاء مئات اللاجئين من ليبيا

فيديو؛ نشطاء يهاجمون محاضرين "إسرائيليين" في جامعة كامبريدج

مقتل 300 فرنسي في العراق وسوريا منذ 2014

جهانغيري: نعمل على تعزيز التعاون الإقتصادي مع العراق

بوتين يكشف عن نشاطه أيام عمله في الاستخبارات

مشاهد صادمة.. "وحش الشرق" يسبب مجزرة على الشواطئ البريطانية

الناخبون في سيراليون يصوتون لاختيار رئيس جديد للبلاد

تفاصيل مهمة دبلوماسي بريطاني كبير: إظهار السعودية وكأنها سويسرا !

الأکثر مشاهدة