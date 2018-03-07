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العراق يتفق مع ايران على تجديد استيراد الطاقة لعام اضافي

العراق يتفق مع ايران على تجديد استيراد الطاقة لعام اضافي
الأربعاء ٠٧ مارس ٢٠١٨ - ٠٢:٣٤ بتوقيت غرينتش

اعلنت وزارة الكهرباء العراقية، الاربعاء، عن اتفاقها مع ايران على تجديد استيراد الطاقة الكهربائية لعام اضافي.

العالم - العراق

وقالت الوزارة في بيان لها ان "وزير الكهرباء (العراقي) قاسم الفهداوي اتفق مع وزير الصناعة والتجارة الايراني محمد شريعتمداري خلال لقاءه به في مقر الوزارة ببغداد على تجديد عقد استيراد الطاقة الكهربائية من ايران لعام اضافي من ذات الخطوط الاربعة العاملة حالياً".

واضافت ان "الجانبان بحثا ايضا سبل التعاون المشترك بين العراق وايران في مجال الطاقة الكهربائية وتذليل المعوقات والدفع باتجاه تعزيز العلاقة بما يخدم منظومتي الطاقة الكهربائية العراقية والايرانية، فضلاً عن مناقشتهم الربط التزامني بين البلدين".

ويستورد العراق حاليا الطاقة الكهربائية من إيران بواقع 1000 ميغاواط عبر اربع خطوط هي خط كرمنشاه - ديالى وخط سربل ذهاب - خانقين وخط عبدان - البصرة، وخط كرخة – عمارة، وتغذى هذه المحافظات عبر خطوط كهرباء الضغط العالي.

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