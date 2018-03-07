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مندوب ايران في الوكالة الذرية:

ايران ملتزمة بتعهداتها النووية إن التزم الآخرون

ايران ملتزمة بتعهداتها النووية إن التزم الآخرون
الأربعاء ٠٧ مارس ٢٠١٨ - ٠٣:٢٢ بتوقيت غرينتش

أكد سفير ومندوب ايران الدائم في الوكالة الدولية للطاقة الذرية انه على اميركا الالتزام بتعهداتها في اطار الاتفاق النووي بلا قيد او شرط، لافتا الى ان ايران ستواصل التزامها بتعهداتها في هذا الاطار في حال التزام الجميع بتعهداتهم بصورة كاملة وبلا قيد او شرط.

العالم - إيران

وخلال اجتماع مجلس الحكام في الوكالة الدولية للطاقة الذرية في اطار دراسة التقرير الاخير للمدير العام للوكالة حول تنفيذ الاتفاق النووي القى رضا نجفي كلمة استعرض فيها وجهات نظر الجمهورية الاسلامية الايرانية.

واشار مندوب ايران الدائم في الوكالة الذرية الى استمرار البرنامج النووي الايراني في اطار الاتفاق النووي والذي حظي للمرة العاشرة بتاييد الوكالة واضاف، ان التنفيذ المتبادل والكامل للتعهدات من قبل جميع الاطراف والتي تشمل دول "5+1" ايضا يشكل ركيزة اساسية للاتفاق وعنصرا ضروريا لديمومته.

واضاف، انه مثلما جرى الاعلان عنه سابقا فان الاتفاق النووي ليس مسارا بطرف واحد وان تنفيذ التعهدات من جانب ايران يمكن ان يستمر في حال استمرار جميع اطراف الاتفاق في التنفيذ الكامل وبلا قيد او شرط لتعهداتهم.

واعتبر اوضاع تنفيذ التعهدات من جانب سائر اطراف الاتفاق النووي خاصة اميركا بانها تبعث على الاحباط وغير مقبولة قائلا، ان الحكومة الاميركية وخلافا لنص وروح الاتفاق النووي خاصة البنود 26 و 28 و 29 منه، قد اتخذت من خلال تقييد مصالح ايران نهجا هداما في سياق إضعاف التنفيذ الناجح للاتفاق.

وتابع نجفي، ان عدم التزام اميركا بتعهداتها في اطار الاتفاق النووي لا يضعف هذا الاتفاق النووي فحسب بل يثير ايضا شكوكا جادة حول مصداقية اميركا في اي اتفاق دولي اخر.

واشار مندوب ايران الى مسالة رفع الحظر الدولي قائلا، ان الاتفاق النووي يتضمن الرفع الكامل لجميع اجراءات الحظر المفروضة من قبل مجلس الامن الدولي وجميع اعمال الحظر النووية الاحادية ومتعددة الاطراف. فضلا عن ذلك فان مسؤولية بلا غموض ملقاة على عاتق دول مجموعة "5+1" في تنفيذ الاتفاق النووي "بحسن النوايا وفي اجواء بناءة على اساس الاحترام المتبادل وتجنب اي اجراء لا يتناسق مع نص وروح ونوايا الاتفاق، ومن شانه ان يضعف تنفيذه الناجح".

واكد نجفي بانه على الحكومة الاميركية العمل بجميع تعهداتها في اطار الاتفاق النووي بصورة كاملة وبلا قيد او شرط.

واضاف، ان التقرير الاخير للمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يشير بقوة الى ان جميع الاجراءات النووية ذات الصلة قد نفذت من جانب ايران بصورة كاملة.

واكد ايضا ضرورة صون معلومات اجراءات الضمان النووي لايران من قبل الوكالة، وقدم ايضاحات في مجال الماء الثقيل الذي تنتجه ايران وكذلك التعاريف المتعلقة باحتياطي اليورانيوم الاقل تخصيبا، رافضا بقوة طرح تفسيرات اعتباطية حول نص الاتفاق النووي.

ورد مندوب ايران الدائم في الوكالة الذرية على مزاعم مندوب الكيان الإسرائيلي واشار الى الرؤوس النووية ومنشآته السرية والخارجة عن اطار اجراءاءت الضمان النووي اذ ان المواد المشعة الناجمة عنها ادت الى تفشي مرض السرطان بين شعوب المنطقة وان الجميع يشهد على تاريخه المليء بالعدوان والاحتلال والتمييز العنصري وجرائم الحرب المترافقة مع انتهاكاته السافرة للعديد من قرارات مجلس الامن الدولي واكد قائلا، ان هذا الكيان لا يمكنه بمثل هذه التصريحات الباعثة على السخرية التغطية على برنامجه السري اللامشروع للاسلحة النووية الذي يعد تهديدا حقيقيا ضد السلام والامن الاقليمي والدولي.
 

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