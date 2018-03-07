البث المباشر
مراسل العالم : مصدر في قيادة شرطة دمشق: إصابات بين المدنيين جراء سقوط 3 قذائف صاروخية على حديقة القشلة في منطقة باب توما بدمشق القديمة
مراسل العالم : سقوط عدة قذائف صاروخية على حي القصاع ومحيط ساحة العباسيين بمدينة دمشق ومدينة جرمانا في ريف دمشق، مصدرها المجموعات المسلحة
مكتب رئيسة وزراءبريطانيا:ماي تتفق مع ولي عهد السعودية على أن الحل السياسي السبيل الوحيد لإنهاء الصراع والمعاناة باليمن
مراسل العالم :الجيش السوري يتابع عملياته في الغوطة الشرقية لدمشق ويصل الى منتصف بلدة بيت سوى بعد مواجهات مع المجموعات الارهابية المنتشرة في المنطقة، وسط حالة من التخبط في صفوف المسلحين وفرارهم من البلدة امام تقدم قوات الجيش.
مجلس الأمن الدولي يعبر عن القلق بشأن الوضع الإنساني في سوريا ويدعو لتطبيق قراره بوقف إطلاق النار
"المرصد السوري" المعارض يؤكد أن الجيش السوري استعاد السيطرة على أكثر من نصف مساحة الغوطة الشرقية
مراسلة العالم: تظاهرة احتجاجية امام مقر رئاسة الحكومة البريطانية ضد زيارة ولي العهد السعودي
مراسلة العالم: المتظاهرون يرددون هتافات تندد بزيارة بن سلمان الى بريطانيا
مراسلة العالم: بدء تظاهرة احتجاجية امام مقر رئاسة الحكومة البريطانية ضد زيارة ولي العهد السعودي
مراسلة العالم: الجيش السوري يسيطر بالكامل على بيت سوى في غوطة دمشق الشرقية

موسكو ترحب بتطور الحوار بين الكوريتين وتناشد واشنطن بعدم الاستفزاز

موسكو ترحب بتطور الحوار بين الكوريتين وتناشد واشنطن بعدم الاستفزاز
الأربعاء ٠٧ مارس ٢٠١٨ - ٠٦:٠٩ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن موسكو ترحب بالمبادرات الإيجابية التي يشهدها الحوار بين الكوريتين، وتأمل في تطبيق الطرفين تفاهمات كانتا قد توصلتا إليها في وقت سابق.

العالم - اوروبا

وبحسب روسيا اليوم، فقد أوضحت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن زيارة المبعوث الخاص لكوريا الجنوبية إلى بيونغ يانغ، أمس الثلاثاء، من شأنها تخفيض التوتر في شبه الجزيرة الكورية.

ودعت زاخاروفا الأطراف المعنية كافة إلى دعم هذه العملية التي يجب أن تنتهي بتسوية شاملة للوضع في المنطقة وإنشاء آلية للأمن والاستقرار في شمال شرق آسيا.

وناشدت الدبلوماسية الروسية الولايات المتحدة الامتناع عن الاستفزازات بفرض عقوبات جديدة على بيونغ يانغ التي قد تدفع إلى الوراء أي تقدم في شبه الجزيرة الكورية. 

وكان زعيما الكوريتين قد اتفقا على أن يلتقيا نهاية أبريل في قمة تاريخية عند المنطقة الحدودية منزوعة السلاح بين البلدين، فيما أعلنت سيئول، أن بيونغ يانغ مستعدة للحوار مع واشنطن في موضوع نزع السلاح النووي.

103

روابط ذات صلة

الصين تدعو الكوريتين الى اغتنام الفرصة

روسيا: موسكو تواصل دعمها لتعزيز الحوار بين الكوريتين

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

روسيا تجدد دعوتها للمجموعات المسلحة بالغوطة للقیام بهذا الامر!

نتائج جولة المباحثات الرسميةبين العبادي ونائب الرئيس الايراني

قواعد المرور لاتراعى في هذا الطريق الخطير!

بالفيديو.. حريق في أحد مستودعات الجيش الإيراني جنوب غربي إيران

زاخاروفا تدلي بتصريحات هامة عن العملية في الغوطة الشرقية!

كثافة الثلوج تتسبب بإلغاء مئات الرحلات في نيويورك

بالصورة... قرار مثير للجدل حول الخدمة العسكرية في سوريا !

استشهاد مصور قناة العالم "يزن كحيل" في ريف حلب الجنوبي

الناتو يجري مناورات عسكرية ضخمة قرب الحدود الروسية

الداخلية العراقية ترفض قرار مصادرة أملاك قائد شرطة سابق

هذه بعض الحقائق الرائعة حول دموع البشر

مقتل 19 مدنيا في غارات تركية على عفرين

مفوضية اللاجئين تعلن إجلاء مئات اللاجئين من ليبيا

فيديو؛ نشطاء يهاجمون محاضرين "إسرائيليين" في جامعة كامبريدج

مقتل 300 فرنسي في العراق وسوريا منذ 2014

جهانغيري: نعمل على تعزيز التعاون الإقتصادي مع العراق

بوتين يكشف عن نشاطه أيام عمله في الاستخبارات

مشاهد صادمة.. "وحش الشرق" يسبب مجزرة على الشواطئ البريطانية

الناخبون في سيراليون يصوتون لاختيار رئيس جديد للبلاد

تفاصيل مهمة دبلوماسي بريطاني كبير: إظهار السعودية وكأنها سويسرا !

الأکثر مشاهدة