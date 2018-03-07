مقتل 300 فرنسي في العراق وسوريا منذ 2014

العالم - العراق

وبين المصدر أن آخر هولاء القتلى، صبري السيد رفيق محمد مراح، الشاب الذي قَتل 7 أشخاص في شهر مارس 2012، جنوب غرب فرنسا.

وأعدم صبري السيد (33 عاما) من جانب "جناح متشدد"، في جماعة "داعش" في سوريا العام 2017، بحسب شهادات عدة جمعتها أجهزة الاستخبارات الفرنسية.

وفي نهاية فبراير، أفادت مصادر في داعش أن "الأخ غير الشقيق" لمحمد مراح قتل بانفجار لغم.

وكان صبري السيد أحد أفراد الخلية الارهابية في جنوب غرب فرنسا التي انتمى إليها محمد مراح والشقيقان جون ميشال وفابيان اللذين تبنيا اعتداءات 13 نوفمبر 2015 في فرنسا.

إلى ذلك، أفادت إحصاءات محدثة أن 256 شخصا عادوا إلى فرنسا بعدما انضموا إلى صفوف جماعة "داعش"، يضاف إليهم 78 قاصرا.

وذكرت الحكومة الفرنسية أن نحو 1700 فرنسي توجهوا إلى مناطق المسلحين، في العراق وسوريا اعتبارا من 2014، ولا يزال 730 شخصا و500 طفل في المنطقة المذكورة.

ويشكل المقاتلون العائدون، هاجسا لدى السلطات الفرنسية، منذ الاعتداءات الدامية في 2015، التي شارك في جزء منها مقاتلون فرنسيون عائدون من سوريا .

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