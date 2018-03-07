فيديو؛ نشطاء يهاجمون محاضرين "إسرائيليين" في جامعة كامبريدج

العالم - اوروبا

ونشرت الصحيفة أن أعمال شغب اندلعت في القاعة، نفذها منتمون إلى "أنتيفا" تعرف نفسها بأنها حركة يسارية مناهضة للفاشية، وألقوا قنابل الدخان لتفريق المحاضرين، ومقاطعة المحاضرة.

وورد في تقرير تليغراف أن المحاضرين الإسرائيليين، وهما كارل بينيامين المعروف على اليوتيوب باسم سرجون "من مدينة أكاد"، ويبث آراءه المناهضة للنسوية والتقدم، ويارون بروك الذي يرأس مجلس إدارة معهد "آين رند" المسمى نسبة إلى الفيلسوفة الأمريكية-الروسية "آين رند"، وكانا يناقشان فلسفتها المعروفة بـ"الفلسفة الموضوعية".

وتتناول الصحيفة فيديو نشرته على صفحتها، لحظة اقتحام مجموعة "أنتيفا" مقر المحاضرة، حيث ارتدى عناصرها أقنعة سوداء وحملوا أعلام المجموعة ونادوا بشعاراتها ما أدى إلى اندلاع المواجهات بينهم وبين حراس الأمن في القاعة لردعهم عن الشغب.

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