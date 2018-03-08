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عقوبة قاسية تنتظر سارق جائزة "الأوسكار"!!

عقوبة قاسية تنتظر سارق جائزة
الخميس ٠٨ مارس ٢٠١٨ - ٠٥:٤٠ بتوقيت غرينتش

يواجه المتهم بسرقة جائزة الأوسكار الخاصة بالممثلة فرانسيس مكدورماند، عقوبة السجن لمدة ثلاث سنوات مع دفع غرامة قدرها 20 ألف دولار.

العالم - منوعات 

ووفقا لما نشرته صحيفة "غارديان"، تم إلقاء القبض على تيري براينت، البالغ من العمر 47 عاما، لسرقته تمثال الأوسكار وتفاخره بذلك على موقع "فيسبوك".

وكانت ماكدورماند قد حصدت الجائزة كأفضل ممثلة في دور رئيسي بفيلم Three Billboards Outside Ebbing, Missouri، قبل أن تسرق بساعات.

وأوضح متحدث باسم شرطة لوس أنجلوس، أن براينت كانت لديه تذكرة لحضور هذا حفل الأوسكار، كما زعمت صحفية في "نيويورك تايمز"، أن رجل استحوذ على تمثال الأوسكار الخاص بفرانسيس ماكدورماند وفر حاملا إياه.

يذكر أن براينت مهدد بالسجن ودفع الغرامة، رغم التقارير التي تؤكد أن فرانسيس سامحته.

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