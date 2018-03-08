البث المباشر
مراسل العالم: قوات الحشد العراقي تقتل 9 مسلحين لـ "داعش" بوادي ارحمة في قضاء الحويجة بشمال بغداد
السعودية تعترف بمقتل وإصابة 15 من جنودها على يد القوات اليمنية
الخارجية الايرانية تدعو المعتدين على اليمن الى التوقف عن "رقصة العار السياسية" التي يمارسونها لارضاء الكيان الصهيوني
الخارجية الايرانية تعتبر بيان الرباعية العربية حول التزام طهران بالاتفاق النووي لاقيمة له وأن الرباعية غير مؤهلة لتناول الموضوع
مراسل العالم: الجيش السوري وحلفاؤه يسيطرون على كتيبة الدفاع الجوي في بلدة الافتريس بعمق الغوطة الشرقية
مراسل العالم: استشهاد 5 مواطنين إثر غارة لطيران العدوان بالقرب من سوق دهمش في مديرية زبيد بالحديدة
وزارة الدفاع الروسية: مسلحون يقصفون قافلة تقل 300 عائلة خلال توجهها نحو مخرج الغوطة الشرقية الجنوبي
مراسل العالم: قصف عنيف بقذائف الهاون تتعرض له بلدتي الفوعة وكفريا المحاصرتين في ريف ادلب الشمالي من ناحية بنش المجاورة التي تتمركز فيها "جبهة النصرة"
مراسل العالم: الحكومة السورية بالتعاون مع الفعاليات الشعبية ووجهاء الغوطة الشرقية لدمشق، تهيء ممراً إنسانياً لإخراج المدنيين من الغوطة الشرقية عبر جسرين – المليحة
مراسلة العالم: الجهات الحكومية تفتح ممر انساني آخر لخروج المدنيين من الغوطة عبر جسرين - المليحة

 الغارديان: ماذا تعكس حفاوة استقبال ابن سلمان في بريطانيا؟

 الغارديان: ماذا تعكس حفاوة استقبال ابن سلمان في بريطانيا؟
الخميس ٠٨ مارس ٢٠١٨ - ٠٩:١٠ بتوقيت غرينتش

نشرت صحيفة "الغارديان" مقالا لعضوة البرلمان العمالية إيميلي ثورنبري، تعلق فيه على زيارة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إلى بريطانيا.

العالم - مقالات وتحليلات

وتبدأ ثورنبري مقالها بالقول إن "الناس يسمون الدفتيريا (المرض الخانق)، حيث يراقب الوالدان بعجز تام المرض يغلق حناجر أطفالهما ويميتهم، ولحسن الحظ أن هناك مطعوما قضى على هذا المرض في معظم أنحاء العالم، لكن ليس في اليمن وليس العام الماضي، حيث أصيب المئات من الأطفال، ومات العشرات تلك الموتة البشعة".

وتقول الكاتبة في مقالها، الذي ترجمته "عربي21"، إن "هؤلاء الأطفال ينضمون إلى مئات الأطفال الذين ماتوا في أسوأ تفش للكوليرا في التاريخ الحديث، والآلاف الذين ماتوا بسبب سوء التغذية، والأعداد التي لا يعرفها أحد من المدنيين الذين قتلوا في الغارات الجوية على بيوتهم والشوارع والأعراس والجنازات، كان هذا هو الثمن الإنساني للحرب الأهلية في اليمن على مدى السنوات الثلاث الماضية، التي أظهرت جميع الأطراف فيها استخفافا صارخا بالحياة، لكن السعودية تتحمل المسؤولية، دون نقاش، عن غالبية الوفيات المدنية".

وتستدرك ثورنبري بأن "المهندس الذي يقف وراء التدخل السعودي في اليمن -ولي العهد محمد بن سلمان- في زيارة إلى بريطانيا، وفرشت له حكومة المحافظين السجاد الأحمر وكأنه نيلسون مانديلا، هذا الرجل يقف خلف الحصار المضروب على الموانئ التي يسيطر عليها ثوار اليمن، مانعا إمدادات المواد الغذائية والدواء والوقود للمدنيين اليمنيين –وبالأدلة المتوفرة كلها– منتهكا للقانون الدولي باستخدام التجويع سلاحا في الحرب". 

وتشير الكاتبة إلى أنه "الرجل الذي سمح بتدمير البنية التحتية الغذائية في بداية الحرب بغارات جوية ممنهجة على المزارع ومزارع الأبقار ومصانع الطعام والأسواق، ضاربا عرض الحائط باتفاقيات جنيف".

وتقول ثورنبري: "كان الأمير محمد محقا عندما غضب من محاولة الحوثيين توجيه هجوم صاروخي للرياض في كانون الأول/ ديسمبر، لكنه انتقم بعشرة أيام من الغارات العشوائية على مناطق مدنية، فقتل وجرح المئات، بينهم عشرات الأطفال".

وتجد الكاتبة أنه "في الوقت الذي تصر فيه الحكومة البريطانية علنا على عدم وجود حل عسكري في اليمن، فإنه قام بإقالة أكبر الجنرالات في محاولة لتحقيق ذلك، وهو الآن يخطط لهجماته على العاصمة صنعاء وعلى ميناء الحديدة، وكلا الهجومين سيفاقمان من الأزمة الإنسانية، وهذا كله دون الحديث عن محاولته المخزية لتدمير الديمقراطية في لبنان، بالإضافة إلى دعمه للمجموعات السلفية في الحرب الأهلية السورية، وكلاهما يشكل جزءا من معركته ضد ماتسمى "الهيمنة الإيرانية" في الشرق الأوسط". 

وتضيف الكاتبة: "تقول لنا تيريزا ماي بأن الأمر يتعلق بالأمن المشترك والمصالح الاستراتيجية، أو أنه يتعلق بتحرك الأمير محمد (للبرلة) حقوق المرأة، الذي تعني به أن تلحق السعودية بركب بقية الدول في العالم بالسماح للنساء بقيادة السيارات".

وتعلق ثورنبري قائلة إن "ذلك كله كلام فارغ، لكن كما في العادة، الأمر لا يتعلق بشيء سوى الكسب المادي القذر، ومحاولات الحكومة اليائسة سد الثغرة في التجارة البريطانية وفرص نموها بسبب إصرار ماي على عدم البقاء في الاتحاد الجمركي للاتحاد الأوروبي بعد البريكسيت". 

وترى الكاتبة أن "ما هو مفضوح أكثر من أي شيء أن الأمر يتعلق بحرب الرهانات الوقحة؛ لإقناع ولي العهد أن يضمن البورصة في لندن في إدراج أسهم شركة (أرامكو) النفطية، التي يعد تعويمها الأكبر في التاريخ".

وتبين ثورنبري أن "الموضوع وثيق الصلة هو الزيادة الضخمة في الأسلحة التي تبيعها بريطانيا للسعودية منذ بداية الحرب في اليمن، وهي تجارة مخزية لدرجة أن الحكومة الآن تشجع على تقديم الطلبات (لرخص تصدير مفتوحة) من شركات صناعة الأسلحة؛ بهدف إخفاء تفاصيل الأسلحة التي تشتريها الرياض وثمنها الحقيقي، من الواضح أن الحكومة لا يهمها أبدا حقوق الإنسان أو خرق اتفاقية جنيف إن كانت هناك فرصة لتحسين موازنتها المالية".

وتختم الكاتبة مقالها بالقول: "بريطانيا هي حاملة القلم الرسمية في مجلس الأمن (pen-holder) في الأمور المتعلقة باليمن، وقد قدمت في تشرين الأول/ أكتوبر 2016 مسودة قرار يدعو إلى وقف دائم لإطلاق النار في اليمن؛ للسماح بمساعدات إنسانية ومحادثات للتوصل إلى حل سياسي، لكن مساعدي الأمير محمد عارضوا مباشرة، وبعد 17 شهرا لم تقدم تلك المسودة لمجلس الأمن ليصوت عليها، ولذلك تستمر حربه الوحشية دون أن يقوم أي شخص في حكومتنا بتحريك ساكن لإيقافه، بل على العكس يقومون اليوم بتكريم ولي العهد، لكن الملايين منا يقولون: ليس باسمي".

112-2

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

الحوثي: أرباب الفساد والرذائل يريدون المرأة وسيلة لهدم الأخلاق

السيسي: مقتنعون أنه لا توجد حلول عسكرية للصراعات الجارية في المنطقة

مقتل تسعة عناصر من "داعش" بينهم انتحاري في الحويجة

ثلاثة أطفال من عائلة واحدة ضحية قصف تركي على ريف عفرين

حملة "غريبة" لتلميع صورة ابن سلمان خلال زيارته للندن

تعرف على أسرار تدليك أصابع يدك !

شاهد..ضبط كميات كبيرة من الأسلحة كانت متجهة للغوطة الشرقية

لهذا السبب..الفزع والرعب بخيم على متحف براغ!

الجبوري وجهانغيري يناقشان اهمية التعاون الاقتصادي والاستثماري

بالتزامن مع زيارة بن سلمان...وزير دفاع بريطانيا يهاتف نظيره القطري

طائرة عسكرية إماراتية تخترق المجال الجوي لقطر

شاهد: تكريم مصور قناة العالم الشهيد "يزن كحيل" بالعاصمة طهران

كيف تبخرت أموال القذافي المجمدة في بلجيكا؟

جهانغيري يصل الى النجف الأشرف

أراد استهداف "حزب الله" ففجّر برج البراجنة...!

جدل في مصر.. كيف استرد بن سلمان "الله" من أيدي المتطرفين؟!

نائب بالكنيست: قانون إبعاد الفلسطينيين يهدف للتغیير الديموغرافي في القدس

باكستان: زيارة ظريف ستسهم في تعزيز التعاون الاقتصادي مع ايران

ايران تستهدف رفع توليد الكهرباء عبر الطاقات المتجددة

بالفيديو؛ شاهد جديد الانتهاكات الاسرائيلية في الضفة الغربية

الأکثر مشاهدة