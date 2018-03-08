ايران ترد رسميا على مواقف مسؤولي بريطانيا والسعودية ضد ايران

العالم - ايران

ودان قاسمي في تصريح له اليوم الخميس التصريحات والمواقف التي اتخذها المسؤولون البريطانيون والسعوديون ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية خلال زيارة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان الى بريطانيا موخرا وقال انه من المضحك ان المسؤولين البريطانيين يدلون بمثل هذه التصريحات والمواقف ضد ايران خلال اللقاء مع مسؤولي دولة مثل السعودية التي اعتدت على اليمن وتسببت بوقوع كارثة انسانية وجريمة حرب فيه، مضيفا ان السعودية هي المصدر الرئيس والمروج والداعم للتطرف والارهاب واثارة الحروب في الشرق الاوسط والعالم منذ سنين طويلة.

واكد ان الدعم السياسي والتسليحي الذي تقدمه بريطانيا وبعض الدول الاخرى مثل اميركا للسعودية يشكل تهديدا للامن والسلام والاستقرار للمنطقه باسرها، مضيفا ان هذا التناغم لبريطانيا مع الرياض يجعلها مسؤولة اكثر في اثارة الازمات في منطقة غرب آسيا وتاجيجها واستمرارها كما يجعل التوصل الى السلام والتعاون بين دول المنطقة امرا صعبا وطويلا واكثر كلفة.

وقال، ان المتوقع من كافة دول العالم بما فيها بريطانيا والمجتمع الدولي بشكل عام اتخاذ موقف مسؤول بممارسة الضغط على السعودية لوقف الحرب واراقة الدماء في اليمن والكف عن تصدير الافكار المتطرفة والارهابية وان لا يساوموا مصالحهم الاقتصادية الآنية على حساب السلام والامن الدوليين.

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