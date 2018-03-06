البث المباشر
مجلس الامن يجتمع يوم غد الأربعاء لبحث الوضع في سوريا
مراسل العالم: قنص أربعة جنود سعوديين في جيزان و نجران بجنوب المملكة
الخارجية السورية: سوريا تؤكد حقها في الدفاع عن مواطنيها ومكافحتها للإرهاب والتصدي لمن يمارسه ويموله ويدعمه بالسلاح
الخارجية السورية: الحكومة التزمت بالقانون الدولي الانساني واتخذت الإجراءات ذات الصلة وآخرها ايصال المساعدات للغوطة
الخارجية السورية: القرار البريطاني في مجلس حقوق الإنسان يوجه رسالة دعم للتنظيمات الارهابية التي تنتهك حقوق الانسان
الدفاع الروسية: تحطم طائرة نقل روسية "آن- 26" أثناء هبوطها في مطار حميميم بسوريا
مراسلة العالم: استشهاد 3 مدنيين وإصابة 8 آخرين باطلاق المسلحين عدة قذائف صاروخية على مدينة جرمانا بريف دمشق
سيئول تقول إن بيونغ يانغ تعهدت بتجميد التجارب النووية والصاروخية خلال الحوار بين الكوريتين
سيئول تؤكد اتفاق قادة الكوريتين على اقامة خط ساخن بينهما
الكوريتان تتفقان على عقد قمة على الحدود في نيسان/ ابريل المقبل

جهانغيري: الوضع سيئ في سوريا واليمن والحل فيهما سياسي

جهانغيري: الوضع سيئ في سوريا واليمن والحل فيهما سياسي
الثلاثاء ٠٦ مارس ٢٠١٨ - ١٠:٠٣ بتوقيت غرينتش

أكد النائب الاول لرئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية، اليوم الثلاثاء، ان الوضع سيئ في سوريا واليمن، والحل الوحيد في هذين البلدين هو الحل السياسي عبر التفاهم.

العالم ـ إيران 

وفي كلمته خلال ملتقى المحافظين والمدراء العامين السياسيين والقائممقامين في إيران، والذي عقد في وزارة الداخلية، قال اسحاق جهانغيري: على الصعيد الدولي، جاء ترامب وبذل كل محاولاته من اجل تقويض الاتفاق النووي نوعا ما، لكن لم يتعاون معه أي أحد في مجلس الامن الدولي، وبالطبع فإن هذا ظلم كبير بأن يعملوا خلاف ما تم الاتفاق عليه.

وأضاف: ان الروح السائدة على الاتفاق النووي كانت مهمة لنا اكثر من نص الاتفاق.. فالعالم يثبت انه يتعامل مع ايران ونحن ايضا لدينا الحرية في التعامل مع من نشاء، وبفضل الله هرعنا لمساعدة اصدقائنا سواء على الصعيد الدولي والاقليمي ايضا.. وبالطبع فإن قضايا المنطقة تثير القلق، فالوضع سيئ في سوريا واليمن، والحل الوحيد هو الحل السياسي عبر التفاهم.

وبشأن الاستثمارات الخارجية في ايران، أوضح جهانغيري ان اتفاقيات الاستثمار التي في المراحل النهائية يبلغ حجمها اكثر من 50 مليار دولار، وأكثر من 30 مليار دولار منها وصلت مرحلة التوقيع، وقد أصدرت الحكومة الضمانات، ومنها اكثر من 12 مليار تمت المصادقة على مشاريعها، وتم افتتاح خطوطها الائتمانية ووضعت حيز التنفيذ.

وأردف: سنعزز علاقاتنا مع الصين وروسيا.. ولقد توصلنا الى اتفاق مع الروس بأن تتعاون بنوكهم معنا دون تحديد سقف لذلك.. كما ان الاوروبيين اقترحوا الكثير من القنوات للتعاون المصرفي.

104-4

روابط ذات صلة

جهانغيري: ايران تنعم بالامن والامان رغم الظروف الحساسة للمنطقة

جهانغيري:على ترامب ان يفهم انه يواجه شعبا ثوريا عظيما

جهانغيري: التفاهمات الموقعة بعد الاتفاق النووي تجاوزت قيمتها 40 مليار دولار

جهانغيري: السياسات الاميركية الخاطئة أوجدت الجماعات الارهابية بالمنطقة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

نتنياهو: دول المنطقة تعلم أن إسرائيل ليست العدو!

سياسي جمهوري اميركي: نحن سبب ظهور "داعش" في العراق

مصر.. الحكم في دعوى تمكين أسرة مرسي من زيارته بالسجن في 17 أبريل

وزير المالية الإسرائيلي يلوح بالاستقالة!

نشر وثيقة سرية إسرائيلية سرية للغاية تربك كيان الاحتلال 

حماس: التطبيع جريمة لا تغتفر ومحاولة يائسة لتزوير وعي الأمة

روسيا: موسكو تواصل دعمها لتعزيز الحوار بين الكوريتين

شاهد ما يحدث لرباع روسي عند رفعه الأثقال !!

من على الخطوط الامامية، كاميرا العالم تواكب عمليات الجيش في "الريحان"

من رحم الأزمة ...أطفال سوريا ما زالوا يبتكرون فى القاهرة!

قرص أسبرين ينقذ حياة مرضى السكري والقلب!

البرلمان يستجوب ربيعي وآخوندي خلال الأسبوع المقبل

أسوأ السجون العربية وتعرف بغوانتانامو ..في اي دولة تقع؟!

امريكا: المقاتلون الاكراد غادروا مواقعهم الى عفرين

سوريا تؤكد حقها في الدفاع عن مواطنيها ومكافحة الإرهاب

خطة الحريري الانتخابية

لماذا أخرجت القافلة الأممية 13 مدنياً بدل 1000 من الغوطة؟

مصر: الإعدام لحائزي المتفجرات "لأغراض إرهابية"

إحباط عشرات المؤامرات لـ"داعش" استهدفت الروضة الرضوية

نائب: تنظيم ارهابي جديد في كركوك لدعم من مسعود بارزاني

الأکثر مشاهدة