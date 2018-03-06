جهانغيري: الوضع سيئ في سوريا واليمن والحل فيهما سياسي

العالم ـ إيران

وفي كلمته خلال ملتقى المحافظين والمدراء العامين السياسيين والقائممقامين في إيران، والذي عقد في وزارة الداخلية، قال اسحاق جهانغيري: على الصعيد الدولي، جاء ترامب وبذل كل محاولاته من اجل تقويض الاتفاق النووي نوعا ما، لكن لم يتعاون معه أي أحد في مجلس الامن الدولي، وبالطبع فإن هذا ظلم كبير بأن يعملوا خلاف ما تم الاتفاق عليه.

وأضاف: ان الروح السائدة على الاتفاق النووي كانت مهمة لنا اكثر من نص الاتفاق.. فالعالم يثبت انه يتعامل مع ايران ونحن ايضا لدينا الحرية في التعامل مع من نشاء، وبفضل الله هرعنا لمساعدة اصدقائنا سواء على الصعيد الدولي والاقليمي ايضا.. وبالطبع فإن قضايا المنطقة تثير القلق، فالوضع سيئ في سوريا واليمن، والحل الوحيد هو الحل السياسي عبر التفاهم.

وبشأن الاستثمارات الخارجية في ايران، أوضح جهانغيري ان اتفاقيات الاستثمار التي في المراحل النهائية يبلغ حجمها اكثر من 50 مليار دولار، وأكثر من 30 مليار دولار منها وصلت مرحلة التوقيع، وقد أصدرت الحكومة الضمانات، ومنها اكثر من 12 مليار تمت المصادقة على مشاريعها، وتم افتتاح خطوطها الائتمانية ووضعت حيز التنفيذ.

وأردف: سنعزز علاقاتنا مع الصين وروسيا.. ولقد توصلنا الى اتفاق مع الروس بأن تتعاون بنوكهم معنا دون تحديد سقف لذلك.. كما ان الاوروبيين اقترحوا الكثير من القنوات للتعاون المصرفي.

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