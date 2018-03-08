حينما يقرأ بوتين قصيدة شعر للمرأة في يومها العالمي

العالم - أوروبا

واختار بوتين مقطعا شعريا نظمه الكاتب الروسي السوفيتي أندري ديمنتييف، وفيه يشيد المؤلف بجمال المرأة وطرافتها وصفاتها الأخلاقية.

وتوافقت القصيدة أيضا مع الكلمات التي رددها بوتين حول المسؤولية الرئيسية للنساء كأمهات.

وبدأ الاحتفال باليوم العالمي للمرأة في أوائل القرن العشرين من قبل حركات عمالية تدافع عن حقوق المرأة في العمل في أمريكا الشمالية وأوروبا.

والثامن من مارس آذار هو الآن من العطلات الأكثر شعبية في روسيا.

والموضوع الرئيسي لاحتفال هذا العام باليوم العالمي للمرأة هو (الضغط من أجل إحراز التقدم) والذي يدور حول الدعوة إلى المساواة بين الجنسين على الصعيد العالمي.

