العالم-بانوراما

تستعرض نشرة بانوراما لهذه الليلة الملفين التاليين:

الملف الاول، أكدَ قائدُ الثورةِ الإسلامية في إيران آيةُ الله السيد علي خامنئي أنَّ حضورَ إيران في المنطقة لا يحتاجُ لإذنٍ من اميركا او الغرب ولا للتفاوضِ معهم. واضافَ آيةُ الله خامنئي اَنّ طهران وبخصوصِ المنطقة تَجري حواراتِها مع دولِ المنطقة وليسَ مع اميركا او اوروبا، مؤكداً اَنَّ الاميركيينَ يتواجدونَ في المنطقة لاثارةِ الفساد والفتنة.

في ملفِ بانوراما الثاني..نحوَ الشهداء يُصوِّبُ كيانُ الاحتلال الاسرائيلي نيرانَهُ هذه المرة، مع قانونٍ اقرَّهُ الكنيست يسمحُ باحتجازِ جثثِ الشهداء الفلسطينيين لفترةٍ غيرِ محددة. فيما يسعى رئيس وزراءِ الاحتلال بنيامين نتنياهو الى استغلالِ القانونِ لتخفيفِ الضغطِ الذي يواجهُهُ فيما يتعلقُ بقضيةِ الجنديين في جيشِ الاحتلال الموجودين لدى المقاومةِ عبرَ مقايضتِهما بجثامينِ الشهداء.

غرفة أخبار العالم