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قاسمي:على شرطة بريطانيا القيام بواجبها بالحفاظ على الاماكن الدبلوماسية الايرانية والدبلوماسيين واعتقال ومعاقبة المعتدين

إيران تنفي احتلال سفارتها في لندن من قبل أتباع الفرقة الشيرازية

إيران تنفي احتلال سفارتها في لندن من قبل أتباع الفرقة الشيرازية
الجمعة ٠٩ مارس ٢٠١٨ - ٠٦:٥٨ بتوقيت غرينتش

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي أنه يتابع موضوع الاعتداء الفاشل من قبل عدد من العناصر المنحرفة والمسببة للفرقة على السفارة الإيرانية في لندن عبر مسؤولي سفارة بلاده لدى بريطانيا وكذلك السفارة البريطانية في طهران.

العالم إيران

وأكد قاسمي أن السفارة لم يتم احتلالها نافيا الاخبار التي تم نشرها بهذا الشأن مشددا أن العناصر المسببة للفرقة كانت مجموعة صغيرة دخلت إلى شرفة السفارة.

وحمل المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية الحكومة البريطانية أن تقوم بواجبها في حماية المنشآت الدبلوماسية والدبلوماسيين وأن تقوم باعتقال وملاحقة المعتدين.

يذكر ان عددا من الافراد المتطرفين المؤيدين للسيد صادق الشيرازي قاموا مساء اليوم بالاعتداء على سفارة الجمهورية الاسلامية الايرانية في لندن وقاموا بكسر العلم الايراني مرددين هتافات ضد المسؤولين في البلاد كما لعنوا عائشة زوجة الرسول وابابكر وعمر وعثمان. وكان المهاجمون يحملون معهم العصي والسيوف.

وجرى هذا الاعتداء من قبل عناصر جماعة الشيرازي المتطرفة، على مرأى من شرطة لندن، التي لم تحرك ساكنا.

الجدير بالذكر ان جماعة الشيرازي المتطرفة هي من أشد أعداء الوحدة الاسلامية وهذا ما يشكل اهم سبب لعدائها للنظام الايراني وخاصة آية الله الخامنئي الذي يؤكد كثيرا على الوحدة الاسلامية. وتقوم هذه المجموعة المتطرفة ليل نهار على قنواتها الفضائية ذات التمويل المشبوه، بالنيل من رموز أهل السنة، والملفت ان السعودية ورغم عدائها الواضح للشيعة، لكنها تفسح المجال لهذه الجماعة المتطرفة خلال موسم الحج وتتركهم يمارسون نشاطاتهم خلال الموسم بحرية، ما يشير الى نوع من التواطؤ بين آل سعود وجماعة الشيرازي المتطرفة.

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