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 اتفاقات تجارية ضخمة بلندن مع ابن سلمان.. هذه قيمتها

 اتفاقات تجارية ضخمة بلندن مع ابن سلمان.. هذه قيمتها
السبت ١٠ مارس ٢٠١٨ - ٠٥:٣٨ بتوقيت غرينتش

أعلنت بريطانيا توقيع اتفاقات تجارية مع السعودية، خلال زيارة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، الجمعة، موضحة قيمة الاتفاقيات.

وبحسب بيان مشترك، فإن البلدين وقعا اتفاقات تجارية تزيد قيمتها على ملياري دولار، أثناء زيارة ابن سلمان إلى لندن، التي انتهت الجمعة.

وفي بداية الزيارة، حدد البلدان لنفسيهما مستوى مستهدفا قدره 65 مليار جنيه استرليني (90 مليار دولار) للتجارة والاستثمار للسنوات المقبلة، مع بحث لندن عن أسواق جديدة لقطاعها للخدمات بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي.

وتأتي اتفاقيات الحكومة البريطانية مع السعودية على الرغم من الضجة التي أثارتها زيارة ابن سلمان، التي تمثلت باحتجاجات وتنديدات ورفض لزيارة الأخير، بسبب الحرب في اليمن ودور السعودية فيها، وبسبب انتهاكات حقوق الإنسان في المملكة.

وثارت حفيظة الأحزاب المعارضة في بريطانيا، إذ اتهم زعيم حزب العمال، جيريمي كوربن، حكومة بلاده بالتواطؤ في أحداث تدل على ارتكاب جرائم حرب في اليمن.

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