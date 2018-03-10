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هكذا رد ترامب على طلب نتنياهو حول عرقلة "نووي السعودية"!

هكذا رد ترامب على طلب نتنياهو حول عرقلة
السبت ١٠ مارس ٢٠١٨ - ٠٥:٥٧ بتوقيت غرينتش

بالرغم من انجرار امراء السعودية وراء التطبيع مع كيان الاحتلال لتقوية اركان حكمهم، لكن على ما يبدو ان الكيان الاسرائيلي لايثق في احد ابدا.

العالم - فلسطين 

كشفت القناة الإسرائيلية الـ10 أن رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، طلب خلال زيارته واشنطن من الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عدم تزويد السعودية بمفاعل نووي لكن الأخير رفض.

وأوضحت القناة، في تقرير خاص نشرته امس الجمعة واستند إلى تصريحات مصادر مطلعة، أن ترامب لم يوافق على وقف العمل على صياغة اتفاق مناسب بين الولايات المتحدة والسعودية قائلا لنتنياهو إنه، في حال رفض أمريكا تصدير مفاعل نووي للمملكة، هذه المهمة ستقوم بها روسيا أو الصين.

وكانت السعودية قد أعلنت في الأشهر الأخيرة عن خططها لإطلاق برنامج خاص سيتيح لها تلبية احتياجات البلاد إلى الطاقة النووية بقدراتها الذاتية وسيمكن من إنشاء 17 مفاعلا. 

وأشارت القناة الـ10 إلى أن نتنياهو طلب أيضا من ترامب، خلال لقائهما الذي جرى يوم 5 مارس، الإصرار، حال موافقة واشنطن النهائية على بناء المفاعل في السعودية، على منع المملكة من تخصيب اليورانيوم بنفسها عبر وضع شرط مناسب مسبوق لتمرير الصفقات.

وحسب التقرير فإن ترامب لم يقدم أي رد على هذا الطلب، لكن الطرفين وافقا على مواصلة المشاورات حول هذا الموضوع.

ومن الجدير بالذكر في هذا السياق أن السعودية تطالب بمنحها الحق في تخصيب اليورانيوم ووضعت هذا المبدأ شرطا أمام الشركات الأمريكية، التي تريد إبرام الصفقات الخاصة ببناء المفاعل النووي في المملكة والتي تصل قيمتها الإجمالية، حسب التسريبات الإعلامية، عشرات المليارات من الدولارات.

ويأتي هذا التطور على الرغم من التقارب الملموس بين السعودية والكيان الاسرائيلي، اللتان لا علاقات رسمية بينهما.

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