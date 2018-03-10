شاهد بالتفاصيل.. ايران تعترض علی حادثة السفارة وبریطانیا تعتذر

العالم - ايران

وقال السفير الايراني في بريطانيا حميد بعيدي نجاد ان المشاغبين قاموا بترديد هتافات شملت اللعن والسباب لعائشة وابي بكر وعمر وعثمان وهم يحملون السيوف والعصي.

كل هذا كان يجري أمام مرأی الشرطة البريطانية دون ان تحرك ساكناً بحسب السفير. وفيما بعد نقل ان السلطات اعتقلت المعتدين.

المتحدث باسم الوزارة الخارجية الايرانية بهرام قاسمي حمل الحكومة البريطانية مسؤولية حماية مقرات البعثات الدبلوماسية الايرانية والدبلوماسيين.

وقال قاسمي ان الخارجية تحقق عبر بعثاتها في بريطانيا وسفارة الاخيرة في طهران، في تعرض افراد منحرفين لمبني السفارة الايرانية في لندن؛ موضحاً ان ما حصل لم يكن اقتحاماً للمبنی وانما الصعود الی احدی شرفات السفارة.

اما مساعد وزير الخارجية الايرانية عباس عراقجي فقد أعرب عن احتجاجه ايران الشديد للحادثة، التي جرت امام السفارة الايرانية في لندن.

وأبلغ عراقجي سفير بريطانيا في ايران عن احتجاج طهران وطالب بلاده بحراسة كاملة للدبلوماسيين والتصدي للمعتدين علی السفارة.

من جهته اعرب السفير البريطاني لعراقجي عن اعتذاره الشديد.

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