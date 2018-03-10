هذا ما قاله بوتين عن ترامب في مقابلة مع قناة أمريكية!

إعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنّ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رجل ذو خبرة ويحترم أولئك الذين يتعاون معهم، لكنه كشف أنه لا يقرأ تغريداته على تويتر لأنه لا حساب له هناك.

وسألت شبكة "إن بي سي" التلفزيونية الأمريكية الرئيس بوتين عن السبب الذي يحدو بترامب للإشارة إليه والحديث عنه "بإجلال"؟ في مقابلة أجرتها معه أمس الجمعة، فقال: "لا أعتقد أنه يعاملني شخصياً فقط بإحترام بل أعتقد أنه شخص ذو خبرة ورجل أعمال لديه الكثير من الخبرة ويفهم أنه إذا كانت هناك حاجة لإقامة علاقات تعاون مع شخص ما أو شريك حالي أو محتمل، فيجب على المرء أن يتعامل معه بإحترام وتقدير وإلا فإنه لن ينجح في إقامة علاقات ناجحة".

وقال الرئيس الروسي أيضاً إنه لم يقرأ أبداً تغريدات ترامب على حسابه في موقع تويتر، وأكد أنه ليس لديه حساب أو صفحة في هذه الشبكة الإجتماعية لأن لديه "طرقاً أخرى للتعبير عن وجهة نظره وتنفيذ قراراته".

وعبّر الرئيس بوتين بإبتسامة عريضة عن رأيه بنظيره الأمريكي قائلاً: "إنّ دونالد شخص أكثر حداثة وتطوراً"، معترفاً بأنّ ترامب قد يكون شخصاً أكثر غنى وتنوعاً منه نفسه.

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