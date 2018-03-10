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قائد الثورة يوافق على العفو أو تخفيض مدة محكومية عدد من المدانين

قائد الثورة يوافق على العفو أو تخفيض مدة محكومية عدد من المدانين
السبت ١٠ مارس ٢٠١٨ - ٠٨:٥٧ بتوقيت غرينتش

وافق قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي على إصدار عفو وتخفيض مدة محكومية عدد من المدانين في البلاد وذلك بمناسبة ولادة السّيدة الزهراء (عليها السلام) وعلى أبواب عيد النوروز وبداية العام الإيراني الجديد.

العالم - ايران 

بمناسبة ولادة السّيدة الزّهراء (عليها السلام) وعلى أبواب عيد النوروز فقد وافق قائد الثورة الإسلامية آية الله السّيد علي الخامنئي على مقترح بإصدار عفو أو تخفيض مدة محكومية عدد من المدانين الذين صدرت أو سيصدر بحقّهم أحكام قطعية قبل انتهاء العام الإيراني الجاري في العشرين من آذار الحالي، ويتمتعون بمؤهلات تلقّي العفو او تخفيض مدد المحكومية.

وكان آية الله آملي لاريجاني رئيس السلطة القضائية في البلاد قد أرسل مقترحاً إلى قائد الثورة الإسلامية بشأن إصدار عفو أو تخفيض لمدة محكومية عدد من المدانين ممن هم مؤهلين لذلك وذلك تنفيذاً للفقرة 11 من المادة 110 من الدستور، حيث حظي هذا المقترح بموافقة قائد الثورة الإسلامية.

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