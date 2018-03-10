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ماذا قال بوتين عن جرائم التحالف الاميركي بالموصل والرقة؟

ماذا قال بوتين عن جرائم التحالف الاميركي بالموصل والرقة؟
السبت ١٠ مارس ٢٠١٨ - ١٠:٢٧ بتوقيت غرينتش

طالب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الدول الغربية بالتحقيق في الهجمات التي شنّتها قواتها، على المدنيين في كل من مدينتي الموصل العراقية والرقة السورية عند تحريرهما من "داعش".

العالم - العراق

ودعا الرئيس الروسی فلاديمير بوتين في مقابلة مع شبكة "NBC" التلفزيونية الأمريكية، الدول الغربية إلى إجراء تحقيق شفّاف ونزيه بشأن هجمات قوات ما یسمى بـ"التحالف ضد داعش" بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية التي طالت المدنيين في كل من مدينتي الموصل العراقية والرقة السورية.

وقال الرئيس الروسي: "أنظروا إلى مدينة الموصل دمروا كل شيء، كذلك الأمر في مدينة الرقة، وحتى الآن ما زالت جثث المدنيين تحت الأنقاض ولم تدفن، أنتم لا ترغبون في أن تتذكروا ذلك".

وتابع بوتين قائلا:" فيما يتعلق بهذه الجريمة، يجب على الأقل أن تدفنوا تلك الجثث العائدة لمدنيين والتي ما زالت موجودة تحت الأنقاض نتيجة لقصفكم العشوائي للمناطق السكنية وفتح تحقيق موضوعي وشفّاف في هذا الأمر".

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