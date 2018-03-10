شاهد :عراك في الطائرة يؤدي الى تأخر إقلاع الرحلة !!

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اندلع عراك عنيف بين عدد من الركاب على متن طائرة تابعة للخطوط الجوية “ساوث ويست” الأمريكية، أثناء استعدادها لمغادرة ولاية دالاس متجهة إلى ولاية لوس أنجليس.

ويبدو أن مشادة حصلت بين راكبين، وتطورت الأمور إلى اللكم والضرب، في حين تدخل بعض الركاب لوقف العراك لكن دون جدوى. فقد أظهر فيديو تم تحميله على تطبيق “سناب شات”، راكبًا يلكم آخر ويلقيه على مقاعد الطائرة قبل أن ينهال عليه بالضرب المبرح، في الوقت الذي حاول فيه بعض الركاب من الرجال والنساء الفصل بين المتشاجرين وإنهاء المشاجرة العنيفة.

وحسب المتحدث باسم شركة “ساوث ويست”، فإن “المشاجرة وقعت في 2 آذار/مارس الماضي، وتسببت في تأخر إقلاع الرحلة نحو ساعة، في حين تم تسليم الراكبين المتشاجرين إلى السلطات المحلية”.

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