وزير الخارجية الايراني يزور باكستان غدا

العالم - ايران

وقال قاسمي، في تصريح ادلى به يوم السبت، ان ظريف سيلتقي، خلال هذه الزيارة، نظيره الباكستاني وكبار المسؤولين في هذا البلد ومنهم رئيس الوزراء ووزير الداخلية ورئيس البرلمان وقائد الجيش ويتباحث معهم حول توطيد العلاقات على جميع الصعد.

واضاف، ان من بين اهداف هذه الزيارة العمل على تعزيز وتوطيد العلاقات الاقتصادية والتجارية بين ايران وباكستان لاسيما القطاعين الخاصين.

وتابع: ان وفدا يرافق وزير الخارجية يضم 30 مسؤولا من مختلف القطاعات التجارية والاقتصادية والتجارية في ايران.

ونوه الى ان المسؤولين والناشطين التجاريين والاقتصاديين من كلا البلدين سيعقدون اجتماعين في اسلام اباد وكراتشي بمشاركة ظريف والقاءه كلمتين فيهما.