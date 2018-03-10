إيران.. عقود إستثمارية تبلغ 4.5 مليار دولار في المناطق الحرة

العالم - إيران

واضاف 'مرتضى بانك' اليوم السبت على هامش اجتماع نواب ومستشارين ومدراء المناطق الحرة انه تم التوقيع مع مستثمرين من كل من تركيا والصين وايطاليا وفرنسا وكوريا الجنوبية للاستثمار في الصناعات الصغيرة والمتوسطة والتي سيتم بدء العمل بها في المناطق الاقتصادية الحرة.

واشار مستشار رئيس الجمهورية الى النشاطات الاقتصادية على الصعيد الدولي في اطار المنافسة الحرة، وقال إن اساس النشاط الاقتصادي في المناطق الحرة مبني على التعاون والمشاركة مع الدول الجارة لنا في مختلف المجالات.

وأكد على ان المنافس الحقيقي لنا هي تلك الدول التي تقوم بتطوير وتنمية التعاون على المستوى العالمي.

واعرب 'بانك' عن امله بان توظف المناطق الحرة حصة الثلاثين مليار دولار التمويلة المصرفية الجديدة بشكل مطلوب و منشود.