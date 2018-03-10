أردوغان: كان باستطاعتنا السيطرة على عفرين خلال 3 أيام ولكن ...!!

العالم - تركيا

وجاء ذلك في كلمة ألقاها خلال المؤتمر العام لفرع حزب العدالة والتنمية في ولاية مرسين جنوب البلاد، في إشارة منه إلى التدابير العالية التي تتخذها قوات بلاده أثناء العملية العسكرية لتجنب إلحاق الضرر بالسكان المدنيين حسب زعمه.

وتابع قائلا "بعد تطهير عفرين من المسلحين، سنتوجه إلى منبج وعين العرب وتل أبيض ورأس العين، والقامشلي (شمال سوريا) لتطهير كل هذه المناطق أيضا".

ومنذ 20 يناير 2018، يستهدف الجيش التركي بالتنسيق مع مايسمى بـ "الجيش السوري الحر"، مواقع للمسلحين الأكراد وتنظيم "داعش"، في عفرين، مع اتخاذ التدابير اللازمة لتجنيب المدنيين أية أضرار.

وأعلن أردوغان، أن عدد المسلحين الذين تم تحييدهم في عملية "غصن الزيتون"، منذ انطلاقها، بلغ 3213.

كما تطرق الرئيس التركي إلى الخدمات التي تقدمها تركيا لمنطقة "درع الفرات"، مشيرا إلى أن خدمات البنية التحتية والفوقية التي قدمت لجرابلس والراعي والباب وإعزاز (شمال سوريا)، ستقدمها أنقرة أيضا لمنطقة عفرين بعد تطهيرها.