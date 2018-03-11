حماس: أمريكا توظّف أزمات غزة لتمرير "صفقة القرن"

العالم - فلسطين

وعدّ أبو زهري في تصريح له، امس السبت، التوجه الأميركي المتعلق بغزة تعبيراً عن "محاولة لإنقاذ الاحتلال، في ظل إدراكه للانفجار الوشيك في القطاع، نتيجة السياسات الإسرائيلية القاتلة".



ولم تُعلن واشنطن بشكل رسمي بعد عن الصيغة النهائية لخطتها المعروفة بـ"صفقة القرن"، إلا أن تقارير إعلامية غربية وعربية سرّبت ملامحها التي تشمل "الاعتراف بإسرائيل دولة يهودية والقدس الموحدة عاصمة لها، وضم الكتل الاستيطانية الكبرى بالضفة لإسرائيل، وإعلان قيام دولة فلسطينية منزوعة السلاح، وإبقاء السيطرة الأمنية لإسرائيل".



يُشار إلى أن حركة "حماس" أكدت في محافل عدة رفضها "صفقة القرن" التي رأت فيها "محاولة أمريكية لتصفية القضية الفلسطينية".

102