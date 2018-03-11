"إيفيكو" الايطالية تعزز التعاون بتجميع الشاحنات والحافلات في ايران

العالم - إيران

وأفاد الموقع الالكتروني لمجموعة "سايبا" الايرانية لصناعة السيارات أن كبار مدراء شركة ايفيكو والنائب الاول للمدير العام لمجموعة سايبا محمد رضا هنري كيا، اكدا في اجتماع مشترك على زيادة التعاون التقني والاقتصادي الثنائي.

اعلن ذلك المدير التنفيذي لشركة "زامياد" محمد زارع بور اشكذري وقال إنه اثر هذا الاجتماع تقرر انتاج وعرض منتوجات جديدة وذات جودة عالية لهذه الشركة الاوروبية المرموقة، في مصانع شركة "زامياد" في اطار فصل جديد من التعاون المثمر بين هذين الشريكين التجاريين القديمين.

واشار الى خطة الحكومة لتحديث اسطول النقل في البلاد، وقال إن شركة "زامياد" تعتزم المشاركة في هذه الخطة عبر تجميع وعرض سيارات "ايفيكو" ذات الجودة.

يشار ايضا الى أن التعاون المشترك بين زامياد وايفيكو بدأ قبل 24 عاما حيث تم في اطاره لغاية الان تزويد السوق الايرانية بمختلف انواع شاحنات السحب الثقيلة وشاحنات النقل والحافلات المتوسطة والصغيرة.

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