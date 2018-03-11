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صحفية أمريكية: لدى بوتين "شيء" ضد ترامب!

صحفية أمريكية: لدى بوتين
الأحد ١١ مارس ٢٠١٨ - ٠٢:١٠ بتوقيت غرينتش

صرحت الصحفية في قناة "NBC" ميغان كيلي التي أجرت مؤخرا مقابلة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأنه تتوفر لدى بوتين "معلومات" حول الرئيس الأمريكي ترامب يحاول الأخير منع نشرها.

العالم- أميركيتان

ونقلت صحيفة "The Hill" عن تصريح كيلي: "لا يمكنني القول إن بوتين معجب بترامب. لم أر ذلك فيه، ولكن بدا لي أنه يوجد لديه شيء ضد ترامب".

ولم توضح كيلي على ماذا يعتمد استنتاجها هذا، لكنها أضافت أن هذه المعلومات إذا كان متوفرة لدى موسكو فإنها هيهات أن تكون متصلة بالملف المعروف للوثائق المسيئة للسمعة.

وتابعت: "أعتقد أن الحديث يدور عن أموال أو أمور ترامب مع الروس في التسعينيات من القرن الماضي وحساباته هنا، في الولايات المتحدة".

يذكر أن المدعي الخاص الأمريكي روبرت موللر يجري التحقيق في ما يسمى بـ "التدخل الروسي" في انتخابات الرئاسة الأمريكية والاتصالات الممكنة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وروسيا.

وكان الرئيس بوتين قال في مقابلته مع ميغان كيلي والتي تم بثها الجمعة الماضية، إن روسيا لم تكن لها أسباب للتدخل في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، في حين لا تحاول فيه الولايات المتحدة إخفاء وقائع تدخلها في الانتخابات الروسية.

 

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