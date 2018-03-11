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تابعوا.. آخر المعلومات عن الطائرة التركية المنكوبة غرب إيران

تابعوا.. آخر المعلومات عن الطائرة التركية المنكوبة غرب إيران
الأحد ١١ مارس ٢٠١٨ - ٠٣:٤٧ بتوقيت غرينتش

أعلنت السلطات الإيرانية تحطم طائرة تركية قرب مدينة شهركرد في جنوب غرب ايران.

العالم ـ حوادث

وكانت طائرة جت خاصة في طريقها من الشارقة الاماراتية الى اسطنبول حيث اصطدمت مع الجبل في منطقه كيار في محافظة جهارمحال وبختياري الإيرانية غرب البلاد.

وأكد المتحدث باسم منظمة الطيران الإيرانية أن الطائرة في رحلة (VIP) كانت تقل 11 شخصا (8 ركاب و3 من أفراد الطاقم)، وهي من طراز فالكون.

واعلن الهلال الاحمر الايراني إرسال 7 فرق انقاذ للمكان الذي تحطمت فيه الطائرة.

وأوضحت معلومات أن الطيار كان قد طلب تقليل الارتفاع قبل أن يفقد برج المراقبة الاتصال به.

وقال المتحدث باسم الطوارىء الإيرانية أن سبب السقوط كان احتراق محرك الطائرة، لافتاً إلى أن المحليين شاهدوا الطائرة وهي تسقط.

وأضاف أن الطائرة مازالت تحترق وترى بالعين المجردة.

وبين أن عناصر الطوارىء قد وصلوا إلى مكان الحادث لكن وعورة المكان والظلام والمطر الشديد ووجود نهر طويل يصعب الوصول إلى الطائرة.. حيث تفصلهم مسافة تبلغ حوالي 4 ساعات مشيا على الأقدام.

وأعلنت وسائل إعلام تركية أن الطائرة كانت بحوزة شركة "هولدینغ باشاران" القابضة.

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