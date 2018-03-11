بالصور؛ السفير جالساً والوزير واقفاً.. لأنه ليس من "آل سعود"!

العالم - السعودیة

وخلافا للتقاليد والبروتوكولات الدبلوماسية، فقد أظهرت الصورة وزير الخارجية السعودي عادل الجبير واقفا خلف السفير السعودي في لندن الأمير محمد بن نواف بن عبد العزيز آل سعود في حين ظهر السفير جالسا بجانب وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون، خلال التقاط صورة تذكارية جمعت مسؤولين بريطانيين وسعوديين خلال زيارة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان للمملكة المتحدة والتي انتهت السبت.

وكان ناشطون قد كشفوا عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” في شهر يناير/كانون الثاني الماضي صورة قديمة ومهينة بشكل كبير لوزير الخارجية السعودي عادل الجبير حينما كان سفيراً للمملكة في الولايات المتحدة الأمريكية.

ووفقا للصورة المتداولة، فقد ظهر “الجبير” وهو يجلس على الأرض بجوار قدمي الملك الرحل عبد الله بن عبد العزيز وبحضور كلا من الرئيس الامريكي الأسبق جورج بوش الإبن والعاهل الاردني الملك عبد الله والامير الوليد بن طلال.

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