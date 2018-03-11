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الأمن في إيران لا مثيل له وسط الإضطرابات التي تعج دول المنطقة

الأمن في إيران لا مثيل له وسط الإضطرابات التي تعج دول المنطقة
الأحد ١١ مارس ٢٠١٨ - ٠٦:٣٧ بتوقيت غرينتش

أكد وكيل مساعد قائد قوى الأمن الداخلي الإيراني العميد محسن فتحي زادة أن الأمن في إيران لا مثيل له وسط الإضطرابات التي تعج دول المنطقة مشيراً إلى أن دول العالم تعترف بهذا الأمر.

العالم - ايران 

وخلال مراسم تكريم شهداء قوى الأمن الداخلي في محافظة كهكيلوية وبوير أحمد (جنوب غرب) اليوم الأحد قال العميد فتحي زادة: لقد استشهد حتى الآن 13 ألف عنصر من قوى الأمن الداخلي من أجل توفير الأمن في مختلف محافظات البلاد فيما تعرض للإعاقة 23 ألف عنصر آخر.
وشدد على أن هذا الوضع مستمر ومتواصل وإن قوى الأمن تقدم سنوياً عشرات الشهداء في مختلف أنحاء البلاد.
واعتبر إن قوة إيران الإسلامية ودورها المؤثر في منطقة الشرق الأوسط تحقق ببركة دماء الشهداء والتضحيات التي قدمت في فترة الدفاع المقدس (الحرب العراقية المفروضة على إيران 1980-1988).
وقال: ببركة شجاعة الشهداء والمضحين فإن الأعداء اليوم لا يجدون الجرأة على مهاجمة إيران عسكرياً بل ولا يخطر ببالهم فعل ذلك.

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