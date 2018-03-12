ايران تعفي مصارعا من الخدمة العسكرية تكريما لرفضه مواجهة اسرائيلي

واوضح العميد موسى كمالي رئيس دائرة القوى البشرية برئاسة أركان القوات المسلحة في حديث اعلامي، بأن وباقتراح من رئاسة الاركان وموافقة آية الله السيد علي الخامنئي القائد العام للقوات المسلحة، تم اعفاء المصارع كريمي من اداء شرف الخدمة العسكرية تقديرا لموقفه الداعم لفلسطين.



وكانت "اللجنة التأديبية" في المنظمة العالمية للمصارعة اعلنت في فبراير/شباط الماضي، إيقاف المصارع الإيراني علي رضا كريمي ومدربه بسبب تعمد الخسارة لتجنب مواجهة مصارع إسرائيلي في بطولة العالم للعبة.

وحسب بيان للمنظمة، فإن عقوبة علي كريمي كانت الإيقاف 6 أشهر، وعقوبة مدربه حامد رضا جمشيدي الإيقاف لعامين على "انتهاكهما قواعد ولوائح" رياضة المصارعة.

وكان المصارع الإيراني قد رجح الخسارة أمام منافسه الروسي علي خان جبرايلوف في النزال الذي جمعهما في الدور ربع النهائي لبطولة العالم للمصارعة الحرة بوزن دون 86 كلغ لفئة أقل من 23 عاما التي استضافتها بولندا منذ 5 أشهر، لتفادي مواجهة محتملة أمام منافس إسرائيلي.

يذكر أن المصارع كريمي كان مسيطرا على المباراة التي جمعته بمنافسه الروسي، وقاب قوسين أو أدنى من الفوز، قبل أن يطلب منه مدربه التنازل عن المباراة.

112