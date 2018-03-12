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موسكو تفضخ واشنطن: تسعى لتقسيم سوريا!

موسكو تفضخ واشنطن: تسعى لتقسيم سوريا!
الإثنين ١٢ مارس ٢٠١٨ - ٠٩:٥٦ بتوقيت غرينتش

أعلنت روسيا اليوم الاثنين، بأن الولايات المتحدة تسعى لتقسيم سوريا، على الرغم من وعودها بالمحافظة على وحدة وسيادة هذا البلد.

العالم - سوريا

صرّح بذلك ألكسندر فومين، نائب وزير الدفاع الروسي مضيفا:"نوايا الولايات المتحدة واضحة. تقسيم سوريا على النقيض من الوعود بالمحافظة على الوحدة الترابية وسيادة هذا البلد. القوات التي تسيطر عليها الولايات المتحدة تتعاون مع مسلحي المجموعة الإرهابية داعش ذاتها، وهذا يجري أيضا تحت قيادة وسيطرة الأميركيين".

ولفت نائب وزير الدفاع الروسي إلى أن واشنطن اليوم تشجع المشاعر الانفصالية للأقليات القومية.

وقال فومين في هذا الشأن إن الأميركيين: "يقومون بلعبة محددة مع التشكيلات المسلحة للأقليات القومية، بما في ذلك الأكراد. ويتحدثون في نفس الوقت عن إقامة منطقة أمنية معينة تحت سيطرة مثل هذه التشكيلات المسلحة، التي يبلغ تعدادها بحسب آخر البيانات، 40 ألف شخص".

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