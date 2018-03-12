روسيا تزود لواء مدرع في الجيش العراقي بتقنيات روسية

العالم - العراق

وقال كوجين في حوار على قناة "روسيا-24"، اليوم الاثنين 12 مارس / آذار: "العراق شريك تقليدي، وهو يزيد من قدراته من ناحية الحجوزات.

وأضاف مساعد الرئيس الروسي لشؤون التعاون العسكري التقني: "نجهز حاليا لواء مدرعا كاملا في الجيش العراقي بتقنيات روسية بهدف زيادة القدرات الدفاعية للبلاد".

وقال وزير الخارجية العراقي، إبراهيم الجعفري، في وقت سابق، إن بلاده تدرس بعناية مسألة شراء منظومات دفاع جوي من روسيا، مشيرا إلى أن بلاده ستجد حلولا لعقبات التعاون مع روسيا، الناتجة عن العقوبات المفروضة عليها.

وقال الجعفري: "قد تكون هناك بعض العقبات، لكن هذا لا يغلق الباب أمامنا، ويجب أن نفكر بطرق للتغلب على هذه العقبات دون أن نرتكب أخطاء"، مضيفا: "نحن لا نتعامل مع روسيا كما نتعامل مع الدول الأخرى، أمامنا عقبات ونفكر كيف نتكيف معها".

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