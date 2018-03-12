"مصر للطيران" تحصل على تصريح الهبوط بالمطارات الروسية

العالم - مصر

ونقلت جريدة "الدستور" عن مصدر في الشركة المصرية، أنه سيتم الإعلان عن استئناف الرحلات الجوية بين القاهرة وموسكو بنهاية شهر مارس الجاري.

وكان مصدر في شركة إدارة المطار المصرية أكد في وقت سابق أن "مصر للطيران" حصلت على جميع التصاريح والاتفاقات اللازمة لتشغيل الرحلات، متوقعا أن تنطلق أول رحلة مباشرة في نهاية مارس أو بداية أبريل.

يذكر أن روسيا أوقفت الرحلات الجوية مع مصر في نوفمبر 2015 بعد حادثة تحطم طائرة ركاب روسية تابعة لشركة طيران كوغاليمافيا في سيناء بعمل إرهابي ومقتل 217 سائحا روسيا و7 من أفراد الطاقم كانوا على متنها.

المصدر: روسيا اليوم

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