ایران وسلوفاکیا تبحثان توطيد العلاقات الثقافية والسياحية والجامعية

العالم - ايران

واعرب جوادي، لدى لقائه سفير سلوفاكيا في طهران لوبرميرغليان يوم الاثنين، عن ترحيب طهران لتوطيد العلاقات بين البلدين، معتبرا ان تعزيز العلاقات الثقافية بينهما يتخذ مسارا جيا.

واكد على تمتين الاواصر بين البلدين في هذا المجال ومتابعة هذا الموضوع من قبل طهران.

واوضح، ان سلوفاكيا في اوروبا وايران في غرب آسيا تستطيعان تعزيز علاقاتهما في مجالات عديدة منها قطاعات النشر والكتاب والسياحة وتبادل الاساتذة والطلبة الجامعيين فضلا عن وجود فنانين شباب جيدين في ايران في مجال تصوير الكتب حيث يمكنهم التعاون مع نظرائهم السلوفاكيين.

واعرب عن امله بان تؤدي هذه العلاقات الى زيادة الزيارات بين المثقفين والفنانين وصنع أعمال مشتركة كما ان شعبي البلدين يرحبان تعزيز العلاقات الثقافية بينهما.

ووصف معرض طهران الدولي للكتاب بمثابة فرصة لتعريف بلدان العالم للشعب الايراني معتبرا ان سلوفاكيا تستطيع تقديم اعمالها وثقافتها في هذا المعرض.

من جهته قدم لوبرميرغليان ايضاحات حول خطط سلوفاكيا لتوطيد العلاقات الثقافية مع ايران، مبينا اعتزام بلاده اجراء برامج ثقافية في ايران بمناسبة الذكرى السنوية الخامسة والعشرين لاقامة العلاقات الثقافية بين البلدين.

ووصف ايران بانها تحظى بجاذبية كبيرة بفضل ماضيها الثقافي والتاريخي، معربا عن ابتهاجه لتوطيد العلاقات بين البلدين.

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