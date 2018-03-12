روسيا تنشئ مركزا لتقديم الخدمات الفنية لمنظومة S-300 في إيران

العالم - ايران

و كشف مستشار الرئيس الروسي لشؤون التعاون الفني والعسكري فلاديمير كوجين عن إنشاء روسيا لمركز لتقديم الخدمات الفنية لمنظومة S-300 في إيران، وفي حديث له مع قناة روسيا 24 الإخبارية قال إن روسيا باشرت بالفعل بإنشاء مركز الخدمات الفنية لمنظومة الدّفاع الجوي S-300.

وفي هذا السّياق قال رئيس المنظمة الفدرالية الروسية للتعاون التقني والعسكري أنّه لا يوجد عقد جديد بين إيران وروسيا فيما خص التعاون العسكري والتقني، وروسيا ستقدّم الخدمات الفنية لمنظومة الدّفاع الجوي التي كانت قد سلّمتها لإيران سابقا.

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