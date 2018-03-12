أنقرة طلبت من موسكو الإسراع بتنفيذ عقد "إس-400"

العالم - تركيا

وصرح كوجين في لقاء مع قناة "روسيا-24": "تم توقيع العقد ويجري تنفيذه. وقد أعرب الجانب التركي بالرغبة في تسريع التنفيذ. واستجبنا لطلب تسريع تنفيذ العقد".

وأشار إلى بدء إمدادات الأسلحة الروسية إلى تركيا بحلول عام 2020.

ومن الجدير بالذكر أن منظومة الدفاع الجوي الصاروخية "إس-400"، ذات مدى بعيد ومتوسط، وتتمكن من استهداف 36 هدفا في آن واحد وإطلاق 72 صاروخا عليها.

وأعلن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو في وقت سابق أن أنقرة قررت شراء منظومة "إس-400" من روسيا، لأن سلطات البلاد تشك في إمدادات الولايات المتحدة.

ووقعت أنقرة وموسكو اتفاقية قرض لشراء "إس-400" في أواخر كانون الثاني/ ديسمبر 2017.

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