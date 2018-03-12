نيكي هايلي تهدد:لا زلنا مستعدين للتحرك في سوريا إذا

العالم - سوريا

وقالت سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية لدى مجلس الأمن، نيكي هايلي، إن "مشروع القرار الأممي لن يسمح للقوات الروسية والسورية بشن ضربات ضد المجموعات المسلحة.

وحذرت هايلي الحكومة السورية من أن "الولايات المتحدة ما زالت مستعدة للتحرك إذا تعين ذلك".

وأضافت نيكي هايلي: "صنعنا مشروع قرار واضح وسهل، وينبغي أن يتم تطبيقه سريعا بمجرد أن يتم تبنيه".

وأدعت هايلي أن هدف بلادها الأول هو حماية المدنيين في الغوطة الشرقية ودمشق.

وعقد مجلس الأمن اليوم الإثنين 12 مارس/ آذار جلسة خاصة لمناقشة الوضع في سوريا.

واتخذ المجلس قرارا بوقف إطلاق النار في سوريا من قبل لمدة 30 يوما، لكن الجماعات المسلحة لم تنفذه.

المصدر : سبوتنيك

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