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ظريف: إيران أول من سيساعد السعودية حال تعرضها لعدوان

ظريف: إيران أول من سيساعد السعودية حال تعرضها لعدوان
الثلاثاء ١٣ مارس ٢٠١٨ - ٠٨:٠٤ بتوقيت غرينتش

قال وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، إن بلاده ستكون أول دولة تقف إلى جانب السعودية في حال تعرضها لأي عدوان خارجي.

العالم - إيران

وأكد ظريف في تصريحات خلال زيارته إلى باكستان، أنه لا يوجد أي سبب للعداء بين الرياض وطهران.

وأوضح وزير الخارجية الإيراني، أن السعوديين يريدون إقناع العالم أنهم يتعرضون للتهديد من قبل إيران، ويعتقدون أن هذا الأمر يصب في صالحهم.

وبدأ وزير الخارجية الإيراني، زيارة إلى باكستان يوم الأحد الماضي، تستغرق 3 أيام، لإجراء محادثات مع كبار المسؤولين، بمن فيهم رئيس الوزراء، ووزير الخارجية، ووزير الداخلية، ورئيس مجلس الشيوخ، وقائد الجيش، وذلك بهدف تعزيز التعاون الثنائي في مجالي الأمن والاقتصاد.

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