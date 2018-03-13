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إنتبه!.. الشعور المستمر بالنعاس خلال النهار قد يكون من أعراض "الزهايمر"‎

إنتبه!.. الشعور المستمر بالنعاس خلال النهار قد يكون من أعراض
الثلاثاء ١٣ مارس ٢٠١٨ - ٠١:٤٥ بتوقيت غرينتش

أكد خبراء وباحثون في أمريكا أن النعاس الدائم والشعور بالرغبة في النوم خلال النهار قد تكون بدايات أعراض الإصابة بمرض الزهايمر.

العالم - منوعات 

وصنف الخبراء جميع من يعانون من الرغبة المستمرة في النوم على قائمة المحتمل إصابتهم بالمرض، وذلك وفقاً لدراسات أجروها على مئات الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 62 و66 سنة.

وأجريت التجارب على هؤلاء الأشخاص عن طريق إعطاء كل منهم جهاز إلكتروني لحمله لمتابعة لياقته البدنية، ورصد التغيرات في الإيقاع البيولوجي لكل منهم.

وبعد انتهاء التجربة خضع الجميع للتصوير بالرنين المغناطيسي للدماغ، فاتضح وجود بروتين بيتا أميلويد الذي يساهم في تطور الزهايمر.

ورأى الخبراء أن محبي النوم خلال فترة النهار والسهر ليلاً، من الأكثر عرضة للإصابة بمرض الأعصاب، مقارنة بغيرهم الذين ينامون في الأوقات الطبيعية، خاصة إذا كانوا فوق الخمسين من العمر.

وقد يخشى الأشخاص الذين يعانون النسيان العادي كمعظم الناس، أن يصابوا بالزهايمر في وقت ما، لكن ينبغي عليهم عدم القلق إلا في حال أثر المرض على حياتهم اليومية، فهناك احتمال أن يصابوا بالزهايمر أو أحد الأنواع الأخرى من الخرف.

وينبغي عليهم في هذه الحالة مراجعة الطبيب لعمل اختبار للذاكرة والإدراك وعمل الفحوص الطبية اللازمة للتفرقة بين النسيان العادى والزهايمر.

والزهايمر هو مرض ينتج عن ضمور تدريجي فى خلايا المخ، ويصيب عادة الناس فوق سن 65 سنة ويؤدى لتدهور تدريجى فى الذاكرة أولا ثم وظائف أخرى مثل التركيز واللغة والقدرة في الحكم على الأمور والتخطيط والقدرة على التعرف على المكان والزمان والأشخاص حتى المقربين منهم، ولا يوجد له علاج حتى الآن.

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