في تغريدة.. ترامب يقيل تيلرسون ويعين بومبيو خلفا له

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كما قرر ترامب تعيين جينا هاسبل على رأس جهاز الاستخبارات CIA وهي أول إمرأة تتولى هذا المنصب.

وقال ترامب، في تغريدة نشرها على حسابه الرسمي في موقع "تويتر" اليوم الثلاثاء: "سيصبح مايك بومبيو، مدير وكالة الاستخبارات المركزية، وزيرا جديدا لخارجيتنا. إنه سيقوم بعمل رائع! وشكرا لريكس تيلرسون على أدائه!"

وذكر ترامب أيضا أن جينا هاسبيل ستصبح مديرا جديدا لوكالة الاستخبارات المركزية لتكون أول امرأة تتولى هذا المنصب.

وقال مصدر في البيت الأبيض لم يذكر اسمه : الفريق الجديد سيتولى مهمة المحادثات المرتقبة مع كوريا الشمالية وشؤون التجارة العالمية.