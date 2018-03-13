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في تغريدة.. ترامب يقيل تيلرسون ويعين بومبيو خلفا له

في تغريدة.. ترامب يقيل تيلرسون ويعين بومبيو خلفا له
الثلاثاء ١٣ مارس ٢٠١٨ - ٠١:٠٦ بتوقيت غرينتش

أقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب وزير خارجيته ريكس تيلرسون وعين مدير المخابرات مايك بومبيو خلفا له، حسب الوكالات.

العالم - لأميركيتان

كما قرر ترامب تعيين جينا هاسبل على رأس جهاز الاستخبارات CIA وهي أول إمرأة تتولى هذا المنصب.

وقال ترامب، في تغريدة نشرها على حسابه الرسمي في موقع "تويتر" اليوم الثلاثاء: "سيصبح مايك بومبيو، مدير وكالة الاستخبارات المركزية، وزيرا جديدا لخارجيتنا. إنه سيقوم بعمل رائع! وشكرا لريكس تيلرسون على أدائه!"

وذكر ترامب أيضا أن جينا هاسبيل ستصبح مديرا جديدا لوكالة الاستخبارات المركزية لتكون أول امرأة تتولى هذا المنصب.

وقال مصدر في البيت الأبيض لم يذكر اسمه : الفريق الجديد سيتولى مهمة المحادثات المرتقبة مع كوريا الشمالية وشؤون التجارة العالمية.

وأضاف ان الرئيس دونالد ترامب اراد تغيير فريقه قبل المفاوضات المرتقبة مع كوريا الشمالية.

 ويتولى مايك بومبيو مهامه الجديدة بعد أيام فقط على الاعلان المفاجىء عن قمة بين الرئيس الاميركي والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ اون لم يحدد موعدها ولا مكان انعقادها.

من جانبه، قال وكيل وزارة الخارجية الأميركية للدبلوماسية والشؤون العامة، ستيف غولدستين، إن وزير الخارجية ريكس تيلرسون "لم يتحدث إلى الرئيس دونالد ترامب، وليس على اطلاع على سبب إقالته".

 

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