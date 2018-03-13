البث المباشر
مراسل العالم : الجيش السوري يضبط خلال تمشيطه بلدة أفتريس في الغوطة الشرقية لدمشق، معملاً يحتوي على المواد الكيميائية ومعملاً آخر لتصنيع العبوات الناسفة والقذائف الصاروخية
ا ف ب: ترامب يقيل مسؤولا كبيرا في الخارجية الأميركية بعد تعليقاته على إقالة تيلرسون
مراسل العالم: طيران العدوان السعودي يشن غارتين على معهد الشرطة بمدينة ذمار وثلاث غارات على تبة العرة شمال مطار صنعاء الدولي
مراسل العالم: خرج اليوم ١٤٦ مدني من الغوطة الشرقية بينهم ٢٤رجل و ٤٤ امراة والبقيه اطفال ضمن ٣ دفعات وتم تامينهم الى مركز البطيحة للايواء وقدمت لهم الرعاية الصحية والطبية
البرلمان الايراني يجدد ثقته بوزير الطرق وبناء المدن عباس آخوندي ويبقيه في منصبه
مراسل العالم: خروج دفعة ثالثة من أهالي الغوطة عبر الممر الآمن في مخيم الوافدين
ترامب يقيل وزير الخارجية تيلرسون ويعين محله مدير وكالة المخابرات المركزية بومبيو ويعين جينا هاسبل محل بومبيو
واشنطن بوست: ترامب يقيل وزير الخارجية تيلرسون وسيعين محله مدير وكالة المخابرات المركزية بومبيو
مراسل العالم: مقتل أمير مايسمى بتنظيم القاعدة في العدين بمحافظة إب المدعو منصور النجار على يد الاجهزة الامنية اليمنية
مراسل العالم: خروج دفعة ثانية من عائلات الغوطة الشرقية عبر الممر الآمن في مخيم الوافدين

بحرية الحرس الثوري: ايران تدعم قطر حكومة وشعبا

بحرية الحرس الثوري: ايران تدعم قطر حكومة وشعبا
الثلاثاء ١٣ مارس ٢٠١٨ - ٠٤:٣٥ بتوقيت غرينتش

قال نائب قائد القوة البحرية لحرس الثورة الاسلامية العميد علي رضا تنكسيري ان الجمهورية الاسلامية الايرانية تدعم قطر حكومة وشعبا.

العالم- ايران

وقال العميد تنكسيري لوكالة ارنا على هامش معرض 'ديمدكس 2018' في الدوحة: ان الظروف مهياة لتنمية التعاون مع قطر ونحن نسعى الى مزيد من تعزيز العلاقات مع هذا البلد.

واشار العميد تنكسيري الى الحضور الإيراني في المعرض وقال: نحن نسعى إلى ان نعرض في المعارض اللاحقة الانجازات الايرانية في مجال انتاج الاجهزة والمعدات البحرية.

واشار الى العلاقات المتوترة بين بعض الدول العربية في الخليج الفارسي مع قطر مشيرا الى ان اقامة المعرض بهذا الحجم تعتبر انجازا مهما للحكومة القطرية، وقال انه لايشعر في المعرض اي فراغ في تواجد الدول التي قاطعت قطر، مؤكدا ان مشاركة الجمهورية الاسلامية الايرانية في الدورات الثلاث للمعرض هي بمعنى الدعم الايراني للدوحة.

واشار العميد تنكسيري الى التعاون الثنائي بين ايران وقطر في مجال الدفاع الساحلي وخفر السواحل والمشاركة في المناورات العسكرية، وقال: ان الجمهورية الاسلامية الايرانية تمد دوما يد الصداقة الى دول الجوار، ونؤمن بان بامكان دول المنطقة ان توفر الامن فيها من خلال مزيد من التقارب.

وأكد ان "الخليج الفارسي هو بيتنا وان امنه ايضا بيدنا".
106-

 

روابط ذات صلة

قطر تؤكد والإمارات تنفي وجود علاقة تجارية نفطية مشتركة

اللواء جعفري: ندافع عن إنجازاتنا الدفاعية والصاروخية

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

5 حقائق مثيرة عن "مايك بومبيو" وزير خارجية امريكا الجديد

السلطات السعودية تعتقل صاحب حساب كشكول!!.. والسبب؟

"شلل البيجامة".. الملابس تؤثر على مدة تعافي من الأمراض!!

فيما تدين الاعتداء على موكب "الحمد الله".. "الجهاد" تدعو لقطع الطريق على الاحتلال المتربص بالوحدة

الصور: الأمير هاري يتعامل مع خطيبته علي طريقة الرجل الشرقي!!

ائتلاف المالكي يحذر من "استعمار جديد"

بحرية الحرس الثوري: ايران تدعم قطر حكومة وشعبا

بوتين يصل الى داغستان في "زيارة عمل"

عملية هجومية واسعة في الجوف تسفر عن قتلى وجرحى للمرتزقة

تجدد أعمال عنف دامية بشرق الكونغو الديمقراطية

الشيخ قاسم: اميركا ليست بوابة للحل ويجب تسليط الضوء على جرائمها

بالفيديو.. ماذا جرى في جلسة استجواب الوزراء الإيرانيين؟!

فيديو لحادث غريب من نوعه يشعل مواقع التواصل!!

بالفيديو، مشاهد من اقتحام الجيش السوري لـ مسرابا بالغوطة الشرقية

بالوثيقة.. الصدر يرهن دعمه لولاية العبادي الثانية بشروط

حماس تدين استهداف موكب "الحمدالله" وترفض اتهامها بالضلوع فيه

الحكومة الصومالية تؤكد بطلان عقد "موانئ دبي" مع "أرض الصومال"

إنسحاب ايران من المشاركة في كأس العالم للمصارعة الحرة

تعرف على أول مديرة للاستخبارات في تاريخ أميركا

وفاة فنان كويتي في ظروف غامضة!!

الأکثر مشاهدة