بحرية الحرس الثوري: ايران تدعم قطر حكومة وشعبا

العالم- ايران

وقال العميد تنكسيري لوكالة ارنا على هامش معرض 'ديمدكس 2018' في الدوحة: ان الظروف مهياة لتنمية التعاون مع قطر ونحن نسعى الى مزيد من تعزيز العلاقات مع هذا البلد.

واشار العميد تنكسيري الى الحضور الإيراني في المعرض وقال: نحن نسعى إلى ان نعرض في المعارض اللاحقة الانجازات الايرانية في مجال انتاج الاجهزة والمعدات البحرية.

واشار الى العلاقات المتوترة بين بعض الدول العربية في الخليج الفارسي مع قطر مشيرا الى ان اقامة المعرض بهذا الحجم تعتبر انجازا مهما للحكومة القطرية، وقال انه لايشعر في المعرض اي فراغ في تواجد الدول التي قاطعت قطر، مؤكدا ان مشاركة الجمهورية الاسلامية الايرانية في الدورات الثلاث للمعرض هي بمعنى الدعم الايراني للدوحة.

واشار العميد تنكسيري الى التعاون الثنائي بين ايران وقطر في مجال الدفاع الساحلي وخفر السواحل والمشاركة في المناورات العسكرية، وقال: ان الجمهورية الاسلامية الايرانية تمد دوما يد الصداقة الى دول الجوار، ونؤمن بان بامكان دول المنطقة ان توفر الامن فيها من خلال مزيد من التقارب.

وأكد ان "الخليج الفارسي هو بيتنا وان امنه ايضا بيدنا".

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